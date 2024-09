Depuis l’indépendance de l’Ouzbékistan, ces jeunes vivent dans une société marquée par l’opposition entre « l’Islam des Lumières », symbole officiel de la tradition et de l’histoire de la nation ouzbèke, et un islam politique perçu comme extrémiste et sous l’influence de mouvements islamistes étrangers.

Pour comprendre le renouveau islamique observé ces dernières années chez les jeunes Ouzbeks, il faut distinguer le renouveau de la religiosité chez les travailleurs migrants ouzbeks à l’étranger, notamment en Russie, et la résurgence des signes extérieurs d’appartenance religieuse en Ouzbékistan. En Russie, les jeunes Ouzbeks se retrouvent en contact avec un islam transnational qui prône une pratique rigoureuse très éloignée de la tradition religieuse ouzbèke et pouvant conduire à leur radicalisation. En Ouzbékistan, les signes extérieurs semblent refléter une stratégie identitaire, qu’elle soit économique, sociale ou matrimoniale, plutôt que l’expression d’une identité religieuse profondément vécue.

Olivier Ferrando est maître de conférences en sciences politiques à l’Université catholique de Lyon.

Ce document est disponible en anglais : Islam, politique et société en Ouzbékistan. Enquête sur le renouveau religieux de la jeunesse ouzbèke