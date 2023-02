Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski Reddit Diffusion en direct

Les deux meilleurs combattants livre pour livre sur Terre s’affrontent lors de l’événement principal de l’UFC 284.

Le champion en titre des poids plumes Alexander Volkanovski cherche à rejoindre un club d’élite à l’UFC 284 de combattants qui ont détenu simultanément deux ceintures de championnat dans deux catégories de poids différentes. En face de Volkanovski se dresse le champion des poids légers Islam Makhachev.

Alors que Volkanovski a fait cinq défenses de sa ceinture poids plume, nettoyant efficacement la division et ne se laissant d’autre choix que de passer au poids léger et de défier Makhachev pour sa ceinture. Une victoire ici consoliderait presque certainement Volkanovski en tant que l’un des cinq meilleurs combattants de l’UFC de tous les temps, tandis qu’une victoire pour Makhachev dissiperait tous les doutes que les fans pourraient avoir sur le curriculum vitae du champion des poids légers.

UFC 284 : cotes Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski

A l’heure de la presse, Wynnbet répertorie Makhachev comme un favori de -410, tandis que Volkanovski est un outsider de +310. Cela signifie qu’il faudrait miser 410 $ sur Makhachev pour rapporter 100 $, tandis qu’un pari de 100 $ sur Volkanovski rapporterait 310 $. On ne voit pas si souvent le combattant n ° 1 livre pour livre sur Terre répertorié comme un outsider trois contre un, c’est sûr.

UFC 284 : Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski : à quelle heure commencent les combats ?

La carte préliminaire de l’UFC 284 commence à 18 h HE et peut être trouvée en streaming sur ESPN +. La carte principale commence à 22 h HE et peut être achetée sur PPV avec un abonnement ESPN +. La carte principale comprend cinq combats, dont l’événement principal et le co-événement principal, un combat intérimaire pour le titre poids plume entre Yair Rodriguez et Josh Emmett.

UFC 284 : Islam Makhachev contre Alexander Volkanovski Reddit en direct

Généralement, on peut trouver des flux pour les événements UFC PPV sur le subreddit MMA. Cependant, toute personne implorant cette méthode doit le faire avec prudence et savoir que vous cliquez à vos risques et périls.