Isla Mujeres est une alternative plus calme à Cancun : consultez notre guide de voyage

Dès mon arrivée à Isla Mujeres, je savais que j’allais découvrir une facette complètement différente de Cancun.

Avec ses eaux bleu turquoise, ses plages de sable fin et ses anciennes ruines mayas, Cancún est l’une des principales destinations de voyage pour les Américains en quête d’une escapade tropicale. Située sur la péninsule du Yucatán, la ville a attiré 30 millions de visiteurs en 2022. C’est un endroit facile à visiter et offre aux visiteurs le la plupart des hôtels du pays.

Une magnifique plage ? Certainement. Pacifique? Pas exactement.

Mais en regardant vers l’horizon bleu vif, vous verrez le havre isolé vers lequel je vais à la place : Impression Isla Mujeres par Secrets.

Ceux qui cherchent à échapper aux fêtes bruyantes et aux foules de Cancún tout en profitant de la beauté naturelle du Yucatan devraient envisager Isla Mujeres, une petite île située à 13 km au nord-est de Cancún. En 2022, Isla Mujeres n’a vu que 20% de la fréquentation touristique de Cancúnce qui en fait des vacances à la plage plus sereines.

Impression Isla Mujeres by Secrets est un complexe de luxe tout compris récemment ouvert qui s’adresse à une escapade mexicaine plus calme. Un majordome personnel, quatre niveaux de piscines à débordement et même des transferts en bateau privé depuis et vers Cancún ne sont que quelques-uns des équipements dont les clients de ce luxueux complexe réservé aux adultes peuvent profiter.

Voici à quoi ressemblent des vacances à Impression Isla Mujeres by Secrets.

Qu’est-ce qui rend Isla Mujeres si spéciale ?

Isla Mujeres se traduit par « l’île des femmes » et on dit que c’est là que réside la déesse maya Ixchel. Le seul moyen d’atteindre l’île est par bateau, à 15 minutes de Cancun.

Comme Cancún, Isla Mujeres possède des plages immaculées mais avec une ambiance plus décontractée. Considérez l’île comme une version moins écrasante et plus intime du centre touristique. Il y a une place au centre-ville, mais elle n’a rien à voir avec le quartier des fêtes de Cancún, que j’ai trouvé écrasant lors de ma dernière visite.

Voici ce qu’Isla Mujeres a à offrir aux visiteurs :

La beauté naturelle d’Isla Mujeres est exposée. L’île est entourée d’une mer d’un azur si vif qu’on dirait qu’elle a été teinte. Les eaux calmes invitent les voyageurs à y passer la plupart de leur temps et l’île est connue pour sa vie marine florissante – on l’appelle parfois la capitale des requins baleines. Si vous n’apercevez pas une de ces créatures marines dociles, dont la population a diminué plus de 50 % au cours des 75 dernières années, il reste encore beaucoup de poissons et de coquillages géants à voir sous la surface. Même le complexe rend hommage aux gentils géants en étant le siège de la fondation à but non lucratif de conservation des requins Saving Our Sharks. Une partie de chaque séjour à Impressions Isla Mujeres by Secrets est reversée à l’organisation locale, ce qui signifie que les clients soutiennent « la conservation de la biodiversité marine, la promotion de pratiques de pêche durables, les efforts de conservation et le tourisme responsable », Erica Doyne, vice-présidente principale du marketing et des communications chez Hyatt. Hotels Corp., a déclaré à USA TODAY.

Quant aux merveilles marines non vivantes, l’île abrite le Musée Subacuático de Arte, l’un des moins de 10 musées d’art sous-marin dans le monde. Depuis 2010, les visiteurs peuvent nager parmi plus de 500 sculptures immergées grandeur nature, qui ajoutent également de la biomasse au système récifal. Si descendre sous la surface n’est pas votre truc, vous pouvez réserver une visite en bateau à fond de verre.

Bien que le plus populaire des anciens temples mayas, Chichén Itza, se trouve sur la péninsule, Isla Mujeres possède son lot de sites culturels et historiques. Les visiteurs peuvent se rendre au temple maya d’Ixchel, perché au sommet d’une impressionnante falaise en bord de mer à Punta Sur, à l’extrémité sud de l’île, à une courte distance du complexe. Les matins du nouvel an, les habitants d’Isla Mujeres se rassemblent ici pour saluer les premiers rayons du soleil.

À quoi ressemble un séjour à l’établissement Impressions Isla Mujeres ?

Détente et ressourcement sont les points forts du complexe réservé aux adultes, qui a ouvert ses portes en 2023 en tant que deuxième propriété de la marque Impression by Secrets, gérée par World of Hyatt. Vous pouvez éviter la réception ; l’enregistrement s’effectue sur le bateau. À leur arrivée au quai, les clients sont accueillis avec un verre de bienvenue et leur majordome personnel, facilement joignable via WhatsApp. Pendant mon séjour, j’ai souvent oublié que j’étais à Cancun et non sur une île privée des Caraïbes (ou du moins, comment j’imagine que ce serait).

La propriété: L’océan est la pièce maîtresse du complexe et ses vues sont prioritaires, de la piscine à débordement sur le toit aux chambres en bord de mer avec leur terrasse privée dotée d’un bain à remous extérieur. Dans toute la propriété, de subtils rappels de la mer et des créatures qui s’y trouvent, tels que des sculptures de requins baleines de l’artiste mexicain César Menchaca utilisant du plastique recyclé et des sièges élégants dans le hall faisant écho à la forme d’une étoile de mer.

La propriété était autrefois un hôtel abandonné, mais vous ne le sauriez jamais. En levant les yeux, vous pouvez voir comment le complexe blanchi à la chaux rend hommage à son emplacement en ressemblant à un coquillage. Son emplacement à flanc de falaise, ses cours et ses arcades cachées lui confèrent une atmosphère architecturale de Santorin.

“Construit dans le paysage naturel au sommet d’une falaise côtière, le développement d’Impression Isla Mujeres par Secrets a été conçu avec un but précis et inspiré par un profond respect pour la beauté naturelle et la richesse culturelle d’Isla Mujeres”, a déclaré Doyne.

Un quai entoure le front de mer du complexe de 125 chambres, offrant de nombreux espaces de cabane dans lesquels les clients peuvent s’installer et entourant une oasis de baignade. Des hamacs sont suspendus au quai, à quelques centimètres au-dessus de l’eau, vous invitant à une sieste pendant la journée.

À l’approche des vacances de printemps, il en coûtera à deux adultes pendant la semaine du 5 au 12 avril environ 1 100 $ la nuit pour une chambre avec vue sur l’océan avec deux lits doubles ou un lit king et un coin canapé. Ce tarif comprend une terrasse, un service de blanchisserie gratuit, les transferts en bateau, toutes les commodités et, bien sûr, la nourriture et les boissons. Vous pouvez également utiliser des points World of Hyatt pour réserver, et il existe un tarif membre.

La même semaine dans un autre complexe haut de gamme d’Isla Mujeres Hôtel Privilège Aluxes Isla Mujeres vous coûtera plus de 4 190 $ la nuit pour une suite avec vue sur l’océan, dotée d’un grand salon, de nourriture, de boissons et d’équipements similaires. (Bien que cela semble un tarif élevé, il est moins cher plus tard dans l’année. Une chambre normale coûte 1 949 $ en septembre, mais il n’y a pas de terrasse ni de vue promise sur l’océan.)

Bien manger: La nourriture et les boissons tout compris à Impression Isla Mujeres étaient de premier ordre, avec huit options de restauration parmi lesquelles choisir, allant de la cuisine italienne à la cuisine japonaise et neuf bars et salons. Mon restaurant préféré était le décontracté La Vista, qui servait des plats mexicains sur des tables extérieures donnant sur l’eau.

C’était ma première fois dans un complexe tout compris et je bénéficiais presque quotidiennement du service de chambre illimité, avec l’aide d’une tablette tactile dans la chambre. Si je n’entendais pas la sonnette, le personnel plaçait la nourriture dans une armoire à double sens, apportant ainsi ma tranquillité et ma tranquillité.

Faire: Outre le choix difficile entre se prélasser au bord de la piscine ou à la plage, les clients peuvent participer à une programmation quotidienne solide, allant des offres de bien-être aux ateliers d’enrichissement culturel. J’ai assisté à une séance de purification de la fumée au coucher du soleil et non seulement la vue était à couper le souffle, mais j’en ai appris davantage sur la pratique spirituelle autochtone. Ceux qui veulent plus de sensations fortes peuvent essayer le toboggan aquatique de quatre étages qui se jette dans l’océan, faire de la plongée avec tuba ou emprunter l’un des vélos gratuits pour une balade. Il ne faut que 40 minutes environ pour parcourir toute l’île.

Kathleen Wong est une journaliste de voyage pour USA TODAY basée à Hawaï. Vous pouvez la joindre à [email protected].