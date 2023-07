ISL Transfer News : Quatre joueurs étrangers quittent le Jamshedpur FC, Romain Philippoteaux prolonge son séjour au NorthEast United FC

Le Jamshedpur FC a annoncé la libération de quatre joueurs étrangers de son équipe : le défenseur Dylan Fox, le milieu de terrain Rafael Crivellaro et les attaquants Harry Sawyer et Jay Emmanuel-Thomas.

Thomas et Sawyer ont rejoint le club avant le début de la saison 2022-23 tandis que Crivellaro et Fox ont rejoint le milieu de la saison dans la fenêtre de transfert d’hiver.

ALLEZ BIEN LES GARÇONS ! ❤️ Alors que nous disons au revoir à nos ⭐️ étrangers aujourd’hui, nous voudrions les remercier pour leur immense contribution aux Hommes d’Acier ! ⚽️ Je vous souhaite le meilleur pour votre avenir ! #JamKeKhelo #Merci pic.twitter.com/sLS2WTY00C – Jamshedpur FC (@JamshedpurFC) 29 juin 2023

Débutant dans l’ISL, Thomas a fait 21 apparitions pour les Men of Steel et a réussi à marquer deux fois à travers l’ISL et la Super Cup. Sous la direction de l’entraîneur-chef Aidy Boothroyd, le joueur de 32 ans a été déployé à plusieurs postes, d’avant-centre à milieu de terrain central en raison de sa polyvalence.

Après avoir joué la majeure partie de sa carrière de footballeur en Australie, Sawyer a également fait ses débuts en ISL avec le Jamshedpur FC. L’attaquant a disputé 22 matchs avec les Men of Steel et a inscrit 10 buts dont cinq buts et cinq passes décisives en ISL et en Super Coupe.

Crivellaro, quant à lui, a joué un rôle décisif dans l’incroyable préparation du Chennaiyin FC à la finale de la saison 2019-20, après quoi il a rejoint le Jamshedpur FC au milieu de la saison 2022-23. Le Brésilien a marqué sa présence sous Boothroyd avec deux buts et quatre passes décisives en 13 apparitions pour son équipe en ISL et en Super Coupe.

Dylan Fox est arrivé au Jamshedpur FC après avoir exercé son métier pour le FC Goa la saison précédente. Apporté en renfort à l’arrière, Fox n’a pas participé à un seul match pour les Men of Steel lors de la saison 2022-23.

Le quatuor étranger rejoint Boris Singh, Farukh Choudhary, Ishan Pandita et Laldinliana Renthlei dans la dernière ligne de départs.

Romain Philippoteaux reste au NorthEast United FC

Le NorthEast United FC a finalisé la prolongation de contrat du milieu de terrain français Romain Philippoteaux, le club a annoncé jeudi la prolongation via ses réseaux sociaux.

Le Français, qui a fait ses débuts en ISL avec le NorthEast United FC lors de la saison 2022-23, a fait sa première incursion hors de son pays après avoir disputé 10 saisons en première et deuxième division du football français.

Jouant principalement en tant que milieu de terrain, Philippoteaux a la capacité de jouer large et de jouer sur les flancs. Pendant son temps avec les Highlanders, le joueur de 26 ans a été déployé en tant que milieu de terrain central, milieu de terrain offensif ainsi qu’ailier gauche.

Il a accumulé deux passes décisives et deux buts en 18 apparitions pour l’équipe basée à Guwahati lors d’une saison ISL 2022-23 décevante où ils ont terminé en bas du tableau.

Raynier Fernandes signe avec le FC Goa

Le FC Goa a acquis les services de l’ancien milieu de terrain de l’Odisha FC et du Mumbai City FC Raynier Fernandes dans le cadre d’un contrat pluriannuel, le club a annoncé mercredi la signature via ses réseaux sociaux.

Le joueur de 27 ans, qui a récemment aidé Odisha à goûter à l’argenterie avec la victoire de la Super Coupe, était également une figure clé de l’équipe de Mumbai City qui a remporté le doublé ISL et le League Winners ‘Shield en 2021.

Il s’agit de la cinquième signature du FC Goa alors que l’international indien rejoint les autres stars de l’équipe nationale Rowllin Borges, Sandesh Jhingan et Udanta Singh. Le jeune speedster passionnant Boris Singh, quant à lui, a rejoint plus tôt cette semaine.

« J’aime m’exprimer sur le terrain. Et le FC Goa – leur philosophie – me donne la meilleure opportunité de le faire. J’ai eu la chance de faire partie de grandes équipes dans ma carrière, mais je sens qu’il y a un autre niveau dans mon jeu. Je crois que les plans de réussite du Club coïncident avec les miens et donc, le projet m’attire vraiment », a déclaré Raynier après l’achèvement des formalités.

« J’ai hâte de travailler avec l’entraîneur Manolo (Marquez) et le reste de l’équipe. C’est le début d’un nouveau chapitre de ma carrière de footballeur et je suis vraiment ravi de jouer à Goa devant tous les fans inconditionnels.