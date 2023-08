ISL Transfer News: Punjab FC Rope chez le Français de 25 ans Madih Talal

Le Punjab FC a annoncé samedi la signature du milieu de terrain français Madih Talal pour la saison 2023-24. Le milieu de terrain de 25 ans nous rejoint après avoir aidé son ancien club AE Kifisia FC à être promu en Super League grecque pour la première fois de l’histoire du club.

Le milieu de terrain né à Paris a commencé sa carrière avec l’équipe Angers SCO Reserves en France, puis a rejoint Amiens SC avant de rejoindre l’Entente SSG pour la saison 2018-19 où il a marqué neuf buts. Il a ensuite joué pour le Las Rozas CF en Espagne, le Red Star FC et l’US Avranches en France avant de rejoindre l’AE Kifisia FC en Grèce.

Au cours de la dernière saison, le milieu de terrain offensif, connu pour ses talents de meneur de jeu, a joué un rôle clé dans la progression historique de son ancienne équipe dans la première division du football grec. Talal devient le quatrième étranger de la formation du Punjab FC et sera un membre clé de l’équipe de Staikos pour la saison à venir.

Parlant de la signature, le directeur technique du Punjab FC, Nikolaos Topoliatis, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir un joueur aussi jeune et excitant parmi nous. Talal apporte beaucoup de dynamisme dans notre milieu de terrain et aidera massivement l’équipe avec ses prouesses offensives. Nous avons hâte de le voir en action et nous sommes confiants, il jouera un rôle vital dans la saison à venir.