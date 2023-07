ISL Transfer News: NorthEast United FC annonce Nestor Albiach, Bengaluru FC et Odisha FC font des signatures nationales

Le NorthEast United FC a obtenu sa septième signature pour la prochaine saison 2023-24, en s’entourant des services de l’attaquant espagnol Nestor Albiach du club Primera Federaci n (troisième division espagnole) Rayo Majadahonda.

Populairement connu sous le nom d’El Lince, il est le troisième attaquant à être signé par NEUFC cette saison après Ibson Melo du Brésil et le joueur indien Redeem Tlang.

« Rejoindre le NorthEast United FC est une responsabilité importante, et j’ai pris cette décision en raison de la confiance qu’ils ont placée en moi et de la nature ambitieuse du projet actuellement en cours », a déclaré Nestor Albiach après son déménagement.

L’entraîneur-chef Juan Pedro Benali était ravi d’avoir Albiach au NEUFC et a déclaré: «Nestor est un joueur très spécial avec la capacité de figurer sur la ligne d’attaque. Sa présence insufflera à notre jeune équipe qualité et expérience. En tant que joueur aguerri, il servira également de mentor et guidera nos jeunes talentueux vers l’atteinte de nos objectifs collectifs. »

Le Bengaluru FC signe Jessel Carneiro et Shankar Sampingiraj

Le Bengaluru FC a signé l’arrière Jessel Carneiro et le milieu de terrain Shankar Sampingiraj avant la campagne 2023-24, a annoncé le club mardi. Carneiro, qui s’est récemment rendu pour Kerala Blasters, a signé un contrat de deux ans, tandis que Sampingiraj a mis la plume sur papier sur un contrat d’un an.

« J’étais vraiment heureux d’apprendre l’intérêt du BFC, car c’est l’un des meilleurs clubs en Inde. Dès mes premières conversations, j’ai ressenti un grand sentiment d’appartenance au club et c’est quelque chose qui m’a vraiment poussé à signer. Les étoiles au-dessus de l’insigne du club disent tout sur ce que ce club représente et veut réaliser, et je suis impatient de mettre toute mon expérience et mon travail acharné sur le terrain pour aider ce club à atteindre ses objectifs », a déclaré Jessel, après l’achèvement des formalités de son contrat.

« Je suis vraiment ravi d’être de retour au BFC car c’est le club où j’ai fait certains de mes meilleurs souvenirs en tant que footballeur. Je suis un garçon de Bengaluru, et redonner à la ville signifie toujours plus, et j’ai hâte de contribuer de la meilleure façon possible », a déclaré Shankar, après avoir terminé les formalités de son accord.

Le duo, qui a terminé ses examens médicaux à l’hôpital baptiste de Bangalore la semaine dernière, s’est rendu à l’Inspire Institute of Sport, à Bellary, où l’équipe des Blues doit se réunir pour des tests de pré-saison.

« Jessel et Shankar sont deux joueurs expérimentés qui nous aideront à ajouter de la profondeur indispensable à notre équipe. Shankar sait ce que signifie enfiler le maillot du BFC et Jessel, en tant que leader de son équipe précédente, sera un atout précieux pour notre équipe alors que nous cherchons à concourir sur tous les fronts cette saison. Au nom du club, je veux leur souhaiter la bienvenue dans notre famille et leur souhaiter bonne chance pendant leur séjour ici », a déclaré le directeur du football des Blues, Darren Caldeira.

Jerry Lalrinzuala rejoint l’Odisha FC

Jerry Lalrinzuala a rejoint l’Odisha FC avec un contrat jusqu’en mai 2024, avec une option pour une année supplémentaire. Jerry est un produit de l’AIFF Elite Academy. Il s’est rendu en France pour un stage d’entraînement avec le FC Metz à ses débuts en tant que footballeur.

« Jerry est un joueur très expérimenté qui occupe une position très importante dans notre système », a déclaré Sergio Lobera.

Je suis content de sa signature et je lui souhaite la bienvenue au club. Je suis sûr que nous continuerons à grandir et à réussir ensemble », a-t-il ajouté.