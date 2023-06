ISL Transfer News: Mumbai City FC signe Vinit Rai pour un contrat permanent

Le Mumbai City FC a annoncé la signature permanente de Vinit Rai après sa période de prêt. Le milieu de terrain de 25 ans prolonge son séjour au MCFC après avoir signé un contrat d’un an avec les Islanders.

Le milieu de terrain né en Assam a initialement rejoint les Islanders en janvier 2022 en prêt de l’Odisha FC et a fait 14 apparitions pour le club dans toutes les compétitions, y compris lors de la campagne historique de la Ligue des champions de l’AFC 2022 du Mumbai City FC. Mumbai City a prêté Vinit pour une autre année, le milieu de terrain continuant avec les Islanders pour la saison 2022-23. Vinit a joué un rôle influent dans la victoire record des Islanders dans l’Indian Super League Shield, avec 11 buts et deux buts spectaculaires contre le Chennaiyin FC et le NorthEast United FC.

Produit de la Tata Football Academy, Vinit a commencé sa carrière en ISL en 2016 et a disputé un total de 90 matchs de championnat jusqu’à présent, avec les Kerala Blasters, aujourd’hui disparus Delhi Dynamos, et l’Odisha FC avant de rejoindre les Islanders.

« Je suis ravi de prolonger mon voyage avec Mumbai City pour une autre année. L’apprentissage et les expériences que j’ai vécus ici m’ont beaucoup aidé à grandir. L’entraîneur Des, son équipe et tout le monde ici m’ont soutenu de tout cœur et je suis déterminé à aider le club à réussir comme nous l’avons fait la saison dernière. Je me sens privilégié de faire partie de cette équipe remarquable et je suis prêt à continuer à travailler dur pour ce badge et nos fans », a déclaré Vinit Rai.

« Vinit a montré ses qualités avec nous au cours des deux dernières saisons et sera un joueur important pour nous la saison prochaine. Il a été patient et a travaillé extrêmement dur et a appris comment nous voulons qu’il joue et est un joueur extrêmement positif dans notre environnement. Je suis très heureux que Vinit poursuive son développement avec nous pour une autre saison et j’ai hâte qu’il contribue encore plus alors que nous envisageons une campagne passionnante », a déclaré l’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham.