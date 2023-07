ISL Transfer News: Mumbai City FC signe Tiri pour un contrat d’un an

Le Mumbai City FC a annoncé jeudi la signature de Jose Luis Espinosa Arroyo, également connu sous le nom de Tiri, pour un contrat d’un an qui le verra revêtir le bleu ciel jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

Tiri a déclaré qu’il était impatient de commencer la défense du titre de champion des Islanders.

« Je suis heureux d’être ici et de rejoindre la ville de Mumbai. La culture de ce club est très appréciée dans toute la ligue et les ambitions ici sont visibles pour tout le monde. J’ai longtemps joué en Inde mais je veux continuer à gagner et j’ai hâte de défendre le titre de champion et de remporter des trophées avec Mumbai City. C’est un nouveau chapitre pour moi et je suis très excité de commencer », a déclaré Tiri.

« Tiri est un joueur que j’ai suivi et que j’ai aimé regarder depuis son arrivée en Inde. C’est un très bon défenseur et il possède beaucoup des qualités que nous recherchons chez nos joueurs à ce poste. Ses performances constamment élevées et sa compréhension de l’ISL l’aideront à s’installer rapidement et nous aideront à continuer à développer notre jeu. Je suis très heureux qu’il ait décidé de nous rejoindre et j’attends avec impatience ses expériences pour aider notre équipe à continuer à lutter pour le succès au cours de la saison à venir », a déclaré l’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham.

Né à Los Barrios, en Espagne, le défenseur de 31 ans a débuté sa carrière professionnelle dans le club de sa ville natale, le Cadix CF. Il a fait 49 apparitions pour leur équipe ‘B’ de 2009 à 2012, faisant même deux apparitions pour la première équipe de Cadix en 2010. En 2012, Tiri a continué à jouer pour l’Atletico Madrid, où il est devenu un membre essentiel de l’Atletico Madrid ‘B ‘, les représentant à 85 reprises entre 2012 et 2015.

En 2015, le défenseur a fait son premier pas vers la Super League indienne lorsqu’il a rejoint l’Atletico de Kolkata et a été un membre clé de l’équipe ATK qui a atteint la demi-finale. Il est revenu dans l’équipe basée à Kolkata pour la saison 2016 après un bref passage chez lui avec l’équipe « B » de l’Atletico Madrid. Tiri s’est imposé comme l’un des défenseurs les plus constants de la ligue au cours de la saison 2016 qui a vu l’Atletico De Kolkata soulever le trophée ISL.

Tiri a rejoint l’équipe espagnole de troisième division Marbella FC en 2017 et après avoir fait six apparitions pour l’équipe espagnole, il est retourné à l’ISL. L’arrière central a rejoint le Jamshedpur FC avant la saison 2017-18 où il a joué chaque minute de la campagne pour les Men of Steel. Avec Tiri en défense, Jamshedpur a terminé à la 5e place, ratant de peu les places en séries éliminatoires lors de sa première saison dans l’ISL.

Après trois ans avec Jamshedpur, faisant 49 apparitions et marquant trois buts, Tiri a rejoint l’ATK Mohun Bagan en 2020. L’Espagnol est devenu un rouage clé de la défense des Mariners jouant un rôle crucial dans l’ISL et dans leur AFC. Campagne de coupe. Tiri a subi une blessure malheureuse avant la saison 2022-23 qui l’a empêché de jouer en championnat avant de faire son retour dans la Super Coupe 2023.

Avec 110 apparitions en championnat sur une période de huit ans, Tiri est l’une des recrues étrangères les plus expérimentées et les plus décorées de l’histoire de l’ISL. L’Espagnol rejoint la ville de Mumbai avant la défense du titre de champion des Islanders et une campagne historique de la Ligue des champions de l’AFC 2023-24.