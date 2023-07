ISL Transfer News: Mumbai City FC signe le milieu de terrain néerlandais Yoell Van Nieff

Le Mumbai City FC a confirmé la signature de Yoell Van Nieff avec le milieu de terrain néerlandais rejoignant les Islanders pour un contrat de deux ans, jusqu’en mai 2025.

Né dans la ville de Groningen aux Pays-Bas, van Nieff a d’abord commencé sa carrière avec le SC Cambuur avant de rejoindre le club de sa ville natale, le FC Groningen. Après avoir gravi les échelons de l’académie et des jeunes de Groningen, van Nieff est passé à la première équipe. Le milieu de terrain néerlandais a connu un parcours fructueux avec le FC Groningen, disputant 83 matchs avec ses équipes de jeunes et faisant plus de 100 apparitions avec la première équipe. Van Nieff faisait également partie de l’équipe du FC Groningen qui a remporté la célèbre Coupe KNVB 2014-15 – une plume dans sa casquette de son temps avec le club de sa ville natale.

Un court passage au club néerlandais Heracles Almelo a suivi pour van Nieff avant de faire son premier déplacement en dehors des Pays-Bas, rejoignant le club hongrois de première division Puskás Akadémia FC avant la saison 2019-20. Le joueur de 30 ans est devenu un joueur influent pour Puskás, les aidant à terminer haut dans la ligue hongroise de manière constante au cours des quatre années de Van Nieff au club.

Van Nieff a également été sélectionné par les Pays-Bas au niveau des jeunes, faisant un total de 8 apparitions pour les moins de 17 ans et moins de 18 ans néerlandais. Avec plus de 100 apparitions à la fois dans l’Eredivise néerlandaise et la première division hongroise et un talent pour marquer des buts depuis le milieu de terrain, van Nieff apporte son talent et son expérience inestimable d’avoir joué au plus haut niveau en Europe à Mumbai City.

« Je suis ravi de commencer un nouveau chapitre de ma carrière aujourd’hui. Les conversations positives avec la direction et l’entraîneur-chef m’ont facilité la décision de choisir Mumbai City. Nous avons une équipe solide et la vision de l’entraîneur-chef pour le club et la façon dont il veut jouer sont alignées sur ma façon de voir le football », a déclaré Yoell van Nieff.

« En plus de cela, Mumbai City est le plus grand club d’Inde et le fait que le club joue en Ligue des champions de l’AFC m’excite à concourir sur cette plate-forme pour bien faire en Asie. C’est le genre de mentalité et d’environnement dans lequel je veux être entouré. J’ai hâte d’arriver à Mumbai et de commencer ce nouveau voyage », a ajouté van Nieff.

« L’expérience et la qualité que Yoell apporte à la ville de Mumbai seront un grand atout pour nous. Nous l’avons observé depuis son séjour aux Pays-Bas et plus récemment en Hongrie, et nous pensons que Yoell complétera notre équipe et aura un rôle clé à jouer dans ce club. Je souhaite la bienvenue à Yoell à Mumbai City et j’ai hâte de le voir bientôt dans notre camp de pré-saison », a déclaré l’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham.