ISL Transfer News: Mumbai City FC signe Akash Mishra du Hyderabad FC pour un montant non divulgué

Le Mumbai City FC a annoncé le transfert d’Akash Mishra du Hyderabad FC pour un montant non divulgué. Le jeune arrière gauche talentueux rejoint les ISL Shield Winners en titre pour un contrat de cinq ans jusqu’en mai 2028.

Originaire de la ville de Balarampur dans l’Uttar Pradesh, Akash a commencé son parcours footballistique en jouant localement et pour son école avant de rejoindre la U Dream Football Academy en Allemagne en 2015 à l’âge de 14 ans. Trois ans plus tard, il est retourné en Inde pour représenter les Indian Arrows et a fait ses débuts dans la I-League lors de la saison 2018-19. En 23 apparitions sur deux saisons pour les Arrows, Akash a impressionné par de solides performances et s’est mérité un appel dans l’équipe nationale indienne des moins de 18 ans. Ses performances exceptionnelles se sont poursuivies alors qu’Akash a marqué deux fois en sept matchs, remportant le championnat SAFF U18 2019.

Un déménagement au Hyderabad FC a suivi pour Akash avant la saison 2020-21 où le jeune arrière gauche est devenu un rouage clé pour l’équipe de Manolo Marquez. Akash a joué chaque minute de football de ligue pour le Hyderabad FC lors de sa première saison avant d’apparaître dans chaque match de la campagne 2021-22, en route pour remporter la finale de l’ISL. Ses performances constantes ont été reconnues puisqu’il a été nommé Jeune joueur de l’année par l’Association indienne des joueurs de football en 2022.

Un appel à l’équipe indienne senior de football masculin n’était pas une surprise car Akash a fait ses débuts lors d’un match amical international contre Oman en mars 2021. Désormais arrière gauche régulier pour le pays sous Igor Stimac, le joueur de 21 ans compte 16 joueurs internationaux. casquettes à son nom.

Considéré comme l’un des meilleurs talents du football indien, Akash rejoint le Mumbai City FC alors que les Islanders se préparent à participer à la Ligue des champions de l’AFC 2023-24 et à défendre leur ISL League Shield.

« Arriver dans un club comme le Mumbai City FC, c’est un moment de fierté pour moi et ma famille. La vision et l’ambition de ce club sont visibles pour tout le monde, mais plus important encore, cela me donne la meilleure plateforme pour grandir et faire progresser ma carrière. J’ai parlé à l’entraîneur Des qui a montré beaucoup de confiance en moi et pouvoir jouer au football comme il l’envisage, c’est l’une des nombreuses choses qui me passionnent à l’idée de rejoindre le Mumbai City FC », a déclaré Akash Mishra.

« Tout comme les miennes, les aspirations du club vont au-delà du succès national, visant à laisser une marque en Asie également et je suis ravi de représenter le Mumbai City FC au plus haut niveau possible. À seulement 21 ans, j’ai beaucoup à apprendre, beaucoup à vivre et j’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff et nos fans. Je tiens à remercier le Hyderabad FC pour son soutien et pour m’avoir donné l’opportunité de le représenter, et je suis ravi de commencer un nouveau chapitre de ma vie à Mumbai.

« Akash possède un large éventail d’attributs positifs requis dans le jeu moderne et est une perspective passionnante. Sa signature poursuit notre promesse de développer de jeunes joueurs et nous sommes ravis qu’il ait fait confiance à notre club pour progresser dans la prochaine étape de sa carrière. C’est un jeune homme mûr et nous sommes impatients de l’aider à réaliser et à atteindre son potentiel. Akash nous proposera une approche différente du jeu et c’est quelqu’un avec qui j’ai hâte de travailler. Il se retrouvera dans un environnement aux côtés de nos autres joueurs qui se poussent tous les jours et j’ai hâte de l’accueillir alors que nous continuons à construire et à nous développer en tant que groupe ensemble », a déclaré l’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Des Buckingham.

« Nous sommes ravis d’accueillir Akash dans la famille de Mumbai City. Il a toujours été l’un des meilleurs joueurs de la ligue et de l’équipe nationale indienne au cours des deux dernières années et nous sommes convaincus qu’il peut continuer à contribuer au plus haut niveau pour la ville de Mumbai. À Mumbai City, nous priorisons le talent, l’ambition et la croissance et bien que nous anticipions les contributions immédiates d’Akash sur le terrain, nous nous engageons à soutenir son développement à long terme. Je tiens à remercier le Hyderabad FC pour sa coopération et nous sommes ravis de ce que l’avenir nous réserve avec Akash », a déclaré Kandarp Chandra, PDG du Mumbai City FC.