ISL Transfer News: Mohun Bagan Super Giant signe Jason Cummings

Après dix-huit mois spectaculaires et extrêmement réussis au club, les Central Coast Mariners peuvent confirmer le transfert de Jason Cummings à Mohun Bagan Super Giant pour un montant non divulgué ✍️Merci et au revoir, Jason! 💛💙#CCMFC #Croire #WontBackDown

– Marins de la côte centrale (@CCMariners) 28 juin 2023