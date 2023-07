ISL Transfer News: Mohun Bagan Super Giant annonce la signature du défenseur indien Anwar Ali

Mohun Bagan Super Giant dimanche a renforcé sa ligne de fond en faisant appel au jeune défenseur national Anwar Ali, fraîchement sorti de ses exploits lors du triomphe du championnat indien SAFF.

« Le guerrier arrive ! Anwar Ali est un marin ! les champions en titre de la Super League indienne ont annoncé sur leur compte Twitter officiel sans divulguer les détails du contrat.

Le tweet est accompagné d’une vidéo illustrant le parcours en montagnes russes du jeune homme de 22 ans du Pendjab qui a reçu un diagnostic de maladie cardiaque rare, deux ans après avoir fait des débuts prometteurs à la Coupe du monde U-17 en Inde en 2017. .

Anwar a ensuite été banni par la fédération nationale (AIFF) car il a dû se battre devant le tribunal et a fait son retour dans la Coupe Durand 2021.

Ali a joué pour le Delhi FC dans la Durand Cup et dans les éliminatoires de la I-League en 2021 où il a terminé meilleur buteur de son équipe qui a ouvert son entrée en ISL avec le FC Goa, où il a passé 15 mois.

« Chaque joueur rêve de jouer à Kolkata. Depuis mon enfance, j’ai toujours voulu jouer ici », a déclaré Anwar dans un communiqué du club.

« Mohun Bagan est le plus ancien club d’Inde, avec beaucoup d’histoire et d’héritage. J’ai vraiment hâte d’enfiler le maillot vert et marron.

« Je suis inondé de messages des supporters de Mohun Bagan après que la nouvelle est arrivée. Ce sera une grande source d’inspiration et de motivation pour donner le meilleur de moi-même. » L’arrière central a récemment impressionné par ses compétences en balle longue dans le championnat SAFF, et il chercherait à former le noyau de leur ligne de fond avec l’acquisition albanaise Armand Sadiku, Brendan Hamill et Florentin Pogba.

Ils ont également le duo indien de Subhasish Bose et Pritam Kotal dans leur défense.

« J’ai encore beaucoup à apprendre et j’ai l’âge de mon côté. Avec une équipe pleine de stars, je suis impatient de profiter de cette opportunité. C’est un défi de s’adapter au schéma de l’équipe », a déclaré Anwar.

Il a en outre déclaré qu’il avait hâte de remporter son premier titre ISL avec Mohun Bagan.

« Je n’ai pas encore gagné l’ISL. J’espère pouvoir réaliser mon rêve avec Mohun Bagan. Je suis également impatient de gagner le derby de Kolkata et de bien faire lors de la prochaine Coupe AFC », a-t-il ajouté.

Les Mariners ont signé le milieu de terrain central indien Anirudh Thapa, Sadiku et l’international australien et vainqueur de la A-League Jason Cumings dans la fenêtre de transfert de cette saison.

