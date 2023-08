ISL Transfer News: Mohun Bagan Super Giant acquiert l’Espagnol Hector Yuste pour la saison à venir

L’équipe de la Super League indienne (ISL) Mohun Bagan Super Giant a renforcé jeudi son équipe de stars avec la signature de l’Espagnol Hector Yuste.

L’Espagnol rejoindra les Mariners avant la nouvelle saison du club chypriote de première division AC Omonia, où il a remporté la Coupe de Chypre à deux reprises et la Super Coupe de Chypre en 2021.

Pendant son temps avec Omonia, Yuste a également joué dans les phases de groupes de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Europa Conference League. Le défenseur central de 35 ans, qui peut également opérer en tant que milieu de terrain défensif, apporte beaucoup d’expérience de jeu avec lui.

Yuste a également exercé son métier dans plusieurs clubs espagnols comme Grenade, Majorque et Racing Santander, pour n’en nommer que quelques-uns. Son ajout à l’équipe devrait renforcer considérablement l’équipe de Kolkata.

« Mohun Bagan Super Giant est l’un des clubs historiques de l’Inde. Ils étaient aussi les champions de la saison précédente. J’ai appris que ce club a l’une des meilleures popularités et bases de fans du pays. De nombreux entraîneurs et joueurs espagnols ont acquis une reconnaissance en jouant en Inde. Je suis vraiment excité à l’idée d’enfiler le maillot vert et marron. Je m’efforcerai de donner le meilleur de moi-même pour que le club obtienne plus de succès », a déclaré Yuste.

L’entraîneur-chef de Mohun Bagan Super Giant, Juan Ferrando, estime que l’expérience et les qualités de leadership de Yuste bénéficieront grandement à Mohun Bagan Super Giant.

« Hector (Yuste) est un joueur expérimenté qui a connu du succès en première division espagnole. J’ai eu la chance de le voir jouer et je pense que son expérience et ses qualités de leader bénéficieront grandement à Mohun Bagan Super Giant », a déclaré Ferrando.

