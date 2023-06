ISL Transfer News: Mohun Bagan signe le super géant Anirudh Thapa

Mohun Bagan Super Giant a annoncé la signature d’Anirudh Thapa du Chennaiyin FC. Le milieu de terrain indien a accepté un contrat de cinq ans car MBSG paierait des frais de transfert de Rs. 3 crores.

Né le 15 janvier 1998, Thapa a commencé sa carrière à la St.Stephen’s Academy de Chandigardh avant de rejoindre l’AIFF Elite Academy. Thapa a fait ses débuts professionnels pour le Chennaiyin FC du Hero ISL lors de la saison 2016. Le joueur de 25 ans est resté fidèle aux Marina Machans et quitte le Chennaiyin FC après sept ans. Thapa a parcouru un long chemin depuis qu’il était un jeune prodige du Chennaiyin FC pour être nommé capitaine avant la saison ISL 2021-22.

Thapa est un habitué de l’équipe nationale depuis l’âge de 17 ans. Il a représenté les U17, U19 et U23 et fait maintenant partie de l’équipe nationale senior indienne sous la direction de l’entraîneur-chef Igor Stimac. Le milieu de terrain a également fait partie du triomphe du championnat indien SAFF en 2021. Thapa a été récompensé pour ses performances pour le club et le pays puisqu’il a été nommé footballeur émergent masculin de l’année de l’AIFF en 2017-18 et 2019-20.

« Je suis vraiment heureux d’avoir la chance de jouer pour l’ancien champion de l’ISL Mohun Bagan. L’héritage du géant de Kolkata est incomparable. Ça me donne des frissons de penser que maintenant je vais jouer pour le même club. J’espère faire de mon mieux pour rendre les fans de Mohun Bagan heureux », a déclaré Anirudh Thapa lors de son transfert.

Anirudh Thapa a hâte de jouer dans le derby de Kolkata et prévoit de bien faire dans l’affrontement historique.

« Kolkata est la Mecque du football indien. Enfin, mon rêve d’y jouer va se réaliser. Depuis le jour où j’ai commencé à jouer au football, j’ai entendu beaucoup de choses sur le derby de Kolkata. Quand j’étais là-bas avec les Pailan Arrows ou avec l’entraînement de l’équipe Junior India à la Kalyani Academy, j’allais toujours au stade pour regarder le derby de Kolkata. J’avais l’habitude d’être témoin de l’amour des fans depuis les tribunes. Tout le monde me disait qu’il fallait être une star pour figurer dans un derby. Je ne peux vraiment pas croire que maintenant je vais jouer devant ces milliers de fidèles de Mohun Bagan », a déclaré Anirudh Thapa.

« En plus de gagner le derby, il y a deux autres objectifs. Premièrement, depuis que Mohun Bagan a remporté l’ISL la saison dernière, nous devons continuer sur cette lancée et la gagner cette fois également. Nous sommes une équipe plus redoutable cette saison, je crois. Des joueurs de premier plan, indiens et étrangers, signent pour le club. Donc, je pense que nous avons la force d’être à nouveau champions. »

« Deuxièmement, nous allons maintenant jouer la Coupe AFC. J’ai remporté de nombreux matchs internationaux pour l’équipe nationale. Mais il est maintenant temps de reproduire la même chose dans les couleurs de Mohun Bagan. Gagner la Coupe AFC est difficile car nous devons passer par de nombreuses phases de compétition. Mais je pense que nous devrions prendre cela comme un défi afin de porter la fierté de notre club à un niveau international », a ajouté Thapa.

Anirudh Thapa a déclaré qu’il souhaitait s’adapter rapidement au style de jeu de l’entraîneur-chef Juan Ferrando.

« Je suis très conscient du style de football de Juan Ferrando. Il préfère le football offensif basé sur la possession. Nous sommes une équipe de stars cette fois. La plupart des joueurs connaissent la philosophie de Ferrando. Je dois m’y habituer. Je dois travailler dur pour faire partie du plan de l’entraîneur et du onze de départ. J’espère réussir à Mohun Bagan, le club de mes rêves », a déclaré Anirudh Thapa.