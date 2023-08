ISL Transfer News : Le NorthEast United FC signe le défenseur palestinien Yaser Hamed

NorthEast United a annoncé la signature du défenseur palestinien Yaser Hamed pour compléter sa formation étrangère pour la saison 2023-24.

Né en Espagne d’un père palestinien et d’une mère basque, Hamed est un produit de la célèbre Académie Athletic Bilbao, où il a perfectionné ses compétences dès l’âge de 10 ans.

Son parcours dans les rangs du football espagnol l’a vu représenter diverses équipes basques, dont le CD Santurtzi, le SD Leioa et le Club Portugalete. Le joueur de 25 ans a quitté l’Espagne en janvier de l’année dernière et a ensuite joué pour Al Masry SC en Égypte et Al-Rayyan au Qatar. Plus tôt cette année, il a joué pour Al Qadsia SC au Koweït, remportant la Coupe de la Fédération du Koweït.

Sur le plan international, Hamed s’est imposé comme un habitué de l’équipe nationale de Palestine depuis ses débuts en 2019. Il a veillé à ce que les Lions de Canaan maintiennent un record de victoires à 100 % ainsi que trois feuilles blanches lors de la phase de qualification pour s’assurer une place dans la Coupe d’Asie de l’AFC 2023.

Partageant sa raison de rejoindre les Highlanders, Hamed a déclaré: «Je suis ravi de rejoindre le NorthEast United FC en raison de leur intérêt persistant pour moi. Ce club et son projet, porté par Juan Pedro Benali, correspondent parfaitement à mes aspirations dans le football. Je vais travailler très dur chaque jour pour faire de mon mieux pour le club. »

L’entraîneur-chef Benali a exprimé son enthousiasme à propos de la signature de Hamed, déclarant: «C’est un bon défenseur avec la capacité unique de jouer confortablement avec les deux pieds. Malgré son jeune âge, il apporte une riche expérience à l’équipe. Nous pensons qu’il apportera une contribution significative et contribuera à renforcer notre équipe. Yaser a un présent brillant et un avenir encore plus brillant. »

Sajid Dhot quitte le Chennaiyin FC

Le Chennaiyin FC a annoncé le départ de son défenseur, Mohammad Sajid Dhot, qui a rejoint les Marina Machans lors du transfert hivernal la saison dernière. Bien qu’il se soit joint au milieu de la saison, il s’est immédiatement révélé être un ajout solide à leur ligne de fond. Le joueur né au Pendjab a montré ses capacités défensives, ce qui lui a valu un nouveau contrat de deux ans avant la saison 2022-23.

Cependant, le défenseur a dû être écarté de l’équipe en raison d’une blessure musculaire vers la fin commerciale de la saison 2021-22, et il n’a pas non plus eu d’impact significatif la saison suivante, ne réussissant qu’à faire trois apparitions.

Au total, Dhot a fait neuf apparitions pour le Chennaiyin FC et a marqué un but pour eux.