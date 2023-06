ISL Transfer News: Le gardien Vikram Singh encordé par le Bengaluru FC

L’équipe indienne de Super League, le Bengaluru FC, a signé un contrat d’un an avec le gardien Vikram Singh, a annoncé mercredi le club.

Vikram, qui a récemment joué pour l’Aizawl FC dans la I-League, fera partie de l’alignement des Blues pour la prochaine campagne ISL.

« Je suis vraiment excité de commencer un nouveau voyage car je pense que c’est celui qui m’aidera à progresser en tant que gardien de but. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les entraîneurs et bien sûr les fans qui sont célèbres dans tout le pays », a déclaré Vikram, après avoir mis la plume sur papier sur son contrat.

Né à Mumbai, Vikram est diplômé de la Mumbai City FC Academy et a joué pour le Fateh Hyderabad FC dans le passé. Il faisait également partie de l’équipe vainqueur du titre de la Ligue des Islanders en 2020-21. En 2022-23, Vikram a fait 12 apparitions pour Aizawl, alors qu’ils terminaient septième de la Ligue.

« Vikram a montré des aperçus prometteurs avec l’Aizawl FC, et nous pensons que travailler avec nos entraîneurs et les autres gardiens de notre système l’aidera vraiment à faire passer son jeu au niveau supérieur.

« Il a tous les atouts pour devenir un gardien de but au plus haut niveau, et nous pensons que son ajout peut améliorer notre unité dans son ensemble », a déclaré le directeur du football des Blues, Darren Caldeira.

