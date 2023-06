ISL Transfer News: le FC Goa signe le défenseur indien Sandesh Jhingan pour un contrat de 3 ans

Le FC Goa a annoncé mardi la signature de Sandesh Jhingan avec le défenseur central indien de 29 ans sous contrat de 3 ans. Il devient le troisième international indien à rejoindre les rangs du FC Goa cet été, après les arrivées de Rowllin Borges et Udanta Singh.

« Je suis heureux d’avoir la chance de représenter ce qui est un club de football fantastique. Le FC Goa a fait et continue de bien faire tant de choses, donc pouvoir contribuer à cet effort est quelque chose que j’attends avec impatience », a déclaré Jhingan après avoir signé sur la ligne pointillée avec le FC Goa.

«Je suis ravi de me lier avec mes nouveaux coéquipiers, le personnel d’entraîneurs et d’apprendre d’eux tous. Inutile de dire que je suis enthousiasmé par la perspective de jouer devant les fans de ce club de football, qui semblent toujours apporter une atmosphère fantastique avec eux aux matchs.

Commentant la signature, Ravi Puskur, directeur du football du FC Goa, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir Sandesh Jhingan à Goa, où il est déjà passé par le football. Depuis lors, il a énormément grandi et s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du pays à son poste. Il apporte une richesse de qualités non seulement sur le terrain mais aussi dans le vestiaire.

« Notre recherche de joueurs avec une forte mentalité et la capacité de gérer la pression nous a conduit à Sandesh. Il sait bien gérer les situations difficiles, ce qui en fait un atout inestimable. Avec son arrivée, nous visons à construire une unité défensive solide, qui constitue la base de toute équipe performante.

« Nous sommes ravis de l’impact que Sandesh aura, à la fois sur et en dehors du terrain. Son expérience, son expertise et son leadership contribueront de manière significative à notre croissance et à notre succès collectifs. Alors que le FC Goa avance avec une détermination renouvelée, nous anticipons avec impatience l’influence positive que Sandesh aura.