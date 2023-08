ISL Transfer News: le FC Goa signe Carl McHugh pour un contrat de deux ans

Le club indien de la SUper League, le FC Goa, a terminé son quota de signatures étrangères pour la saison en cours après avoir obtenu les services de la star irlandaise Carl McHugh. Le joueur de 30 ans a signé un contrat de deux ans avec les Gaurs, qui le verra porter leur orange emblématique au-delà de la saison 2023-24.

Double vainqueur de la Super League indienne (ISL), McHugh apporte avec lui une riche expérience dans le football indien, soutenant ainsi le modèle que le FCG a suivi récemment en termes de nouvelles recrues.

L’ancien footballeur ATK et Mohun Bagan Super Giant est le dixième nouvel ajout au FC Goa cet été, suivant de près Rowllin Borges, Udanta Singh, Sandesh Jhingan, Boris Singh, Raynier Fernandes, Paulo Retre, Carlos Martinez, Odei Onaindia et Victor Rodríguez.

« Je suis vraiment reconnaissant d’avoir l’opportunité de représenter ce FCG et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour contribuer à son succès », a déclaré Carl McHugh, après avoir signé sur la ligne pointillée pour le FC Goa.

« Quand j’ai pris conscience de l’intérêt du FC Goa, c’est quelque chose qui m’a tout de suite intéressé. Je pense que le club a fait de très bonnes recrues, et évidemment la nomination de l’entraîneur Manolo Marquez était importante.

« J’ai beaucoup joué contre le FC Goa ces dernières années et ça a toujours été un match très difficile. Fatorda est toujours un endroit difficile pour venir et obtenir un résultat en tant que joueur adverse – ce sera formidable de jouer là-bas pour le FC Goa maintenant », a-t-il ajouté.

Ravi Puskur, directeur du football du FC Goa, a également exprimé son enthousiasme pour la dernière acquisition en déclarant : « Carl est un nouvel ajout fantastique à notre équipe. C’est un joueur qui ajoute de l’énergie et de la qualité à notre milieu de terrain et qui est également polyvalent.

« Sa nature compétitive et sa mentalité de gagnant ajouteront une valeur significative à notre vestiaire et nous prévoyons qu’il deviendra l’un des leaders du groupe. Je suis sûr que les fans de Goa vont adorer Carl pour sa nature compétitive et sa mentalité de vainqueur.