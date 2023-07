ISL Transfer News: Le Bengaluru FC signe l’attaquant anglais Curtis Main

Le Bengaluru FC, club de la Super League indienne (ISL), a annoncé mardi l’acquisition de l’attaquant anglais Curtis Main pour un contrat d’un an, avec une prolongation facultative d’un an, qui court actuellement jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

Main, qui a récemment joué pour St Mirren en Premiership écossaise, a commencé sa carrière de jeune au Sunderland AFC et est un produit de la Darlington FC Academy.

« Je suis très excité et honoré de faire partie d’un si grand club. J’ai eu quelques conversations avec le directeur et j’ai vraiment aimé la façon dont ils se sont déroulés. Il a une excellente réputation et a jusqu’à présent fait un excellent travail au club et j’espère que je pourrai entrer et tirer parti de ce succès. J’ai hâte de rejoindre l’équipe et de commencer devant des fans passionnés dont j’ai tant entendu parler », a déclaré Main, après l’achèvement des formalités de son contrat.

Né à South Shields, Main est devenu le plus jeune joueur à représenter Darlington lorsqu’il a quitté le banc lors d’une rencontre de Ligue 2 contre Peterborough à seulement 15 ans et 318 jours.

Des séjours à Middlesborough, Doncaster Rovers et Portsmouth ont suivi, Main marquant cinq buts pendant son séjour à Fratton Park alors que Portsmouth était promu en Ligue 1 lors de sa première saison.

En 2018, Main a déménagé en Écosse avec Motherwell.

« Il a très bien joué l’an dernier pour St Mirren et c’est un attaquant de tout cœur qui travaille extrêmement dur pour son équipe, a un bon jeu de maintien et sera un atout précieux », a déclaré l’entraîneur-chef des Blues, Simon Grayson.

« Il était désespéré de venir en Inde, malgré la possibilité de signer des contrats plus longs au Royaume-Uni car il voulait un nouveau défi. »

Après avoir signé pour Aberdeen en 2019, Main a passé deux saisons avec les Dons avant de retourner en Angleterre avec Shrewsbury Town en 2020.

Un retour en Écosse avec St Mirren en 2021 a vu le leader marquer 14 buts en deux saisons pour les Buddies, avant qu’un premier déménagement à l’étranger avec Bengaluru ne culmine.

Main est la deuxième signature étrangère de Bengaluru de la fenêtre, les Blues ayant annoncé plus tôt l’arrivée du défenseur central monténégrin Slavko Damjanovic.