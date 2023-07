ISL Transfer News: Le Bengale oriental obtient Prabhsukhan Singh Gill, le FC Goa Rope à Odei Onaindia et le Hyderabad FC signe Jonathan Moya

Gill sur un contrat de trois ans avec le Kerala Blasters FC pour des frais de transfert non divulgués, a annoncé le club mercredi. Le gardien de but de 22 ans a remporté le prix Golden Glove de la Super League indienne (ISL) 2021-22 et a été l’un des gardiens les plus constants de la ligue.

Issu de la Chandigarh Football Academy, Gill a été choisi pour faire partie de l’équipe indienne pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2017 et a rejoint le Bengaluru FC en 2019. Après avoir perfectionné ses compétences avec les Blues, Gill a rejoint le Kerala Blasters FC pour finalement occuper la position de n ° 1 dans l’équipe. Il n’a pas regardé en arrière depuis et cherchera maintenant à continuer de grandir à Kolkata avec la brigade Rouge et Or.

« Je suis très honoré de représenter ce club centenaire. J’ai la chance d’avoir l’opportunité de porter ce maillot emblématique. Je ferai de mon mieux pour les fans à chaque fois que j’irai sur le terrain. Il n’y a pas de meilleure motivation que de jouer pour ces fans », a déclaré Gill après avoir rejoint le club.

Odei Onaindia retrouve Manolo Marquez

Le FC Goa a annoncé la signature d’Odei Onaindia avec le défenseur espagnol mettant un stylo sur papier sur un contrat d’un an. Onaindia n’est pas étranger au football indien, ayant joué pour la première fois dans le pays lors de la saison 2020-21 sous les couleurs du Hyderabad FC dirigé par leur entraîneur-chef de l’époque, Manolo Marquez. Il est revenu l’année dernière pour un autre passage avec les Nizams sous Marquez et a joué un rôle crucial en terminant deuxième de la ligue.

Le joueur de 33 ans retrouvera à nouveau Manolo Marquez, cette fois au FC Goa.

« Je suis ravi de mon opportunité avec le FC Goa. Ayant joué contre eux pendant deux saisons maintenant, je sais à quel point l’équipe a toujours été compétitive et difficile à affronter. Je suis convaincu que nous aurons une bonne saison cette fois », a déclaré Odei Onaindia, après avoir signé sur la ligne pointillée.

« Au fil des ans, j’ai eu quelques amis qui ont joué pour Goa, et tous n’ont que très bien parlé du club et de l’endroit. Le fait que l’entraîneur Manolo et son équipe soient également présents m’a également aidé à me décider.

« J’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers à l’entraînement et de rendre fiers les fans de ce grand club », a-t-il ajouté.

Le Hyderabad FC fait venir Jonathan Moya

Le Hyderabad FC a finalisé la signature de l’international costaricien Jonathan Moya, a annoncé le club mercredi. L’attaquant de 31 ans rejoint le HFC après un séjour de deux ans en Corée, devenant ainsi la première nouvelle recrue à l’étranger pour les Jaune et Noir avant la campagne 2023-24.

Né et élevé à San Jose, Moya a commencé sa carrière à l’académie Deportivo Saprissa qui a produit certaines des meilleures stars du pays. Il a depuis passé du temps dans la division Costa Rica Primera, la division Segunda en Espagne et également dans la ligue de haut vol en Ukraine.

« Je suis très heureux de rejoindre l’équipe et je tiens à remercier le club de m’avoir fait confiance. Aux fans, je promets de donner mon 100% à chaque fois et ensemble, nous réaliserons de grandes choses », a déclaré Moya qui a passé les deux dernières saisons et demie avec le FC Anyang en deuxième division coréenne, où il a marqué 28 buts dans le ligue.