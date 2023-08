ISL Transfer News: Kerala Blasters signe Milos Drincic, 24 ans

Kerala Blasters a annoncé la signature du défenseur central monténégrin de 24 ans Milos Drincic, qui a disputé environ 230 matchs dans les premiers rangs du Monténégro et de la Biélorussie, pour un contrat d’un an.

« Je vois cela comme une merveilleuse opportunité d’explorer un nouveau défi dans une ligue différente avec un grand club. Il y avait un bon sentiment dès le premier instant où j’ai commencé à parler avec Karolis. J’attends avec impatience ce nouveau chapitre de ma carrière, et j’espère en faire un moment mémorable. Je vous assure que je vais tout donner sur et en dehors du terrain », a déclaré Milos Drincic après avoir rejoint l’équipe de la Super League indienne.

Drincic, qui a joué le plus récemment pour le Shakhter Soligorsk en Biélorussie, a commencé sa carrière professionnelle au Monténégro avec le FK Iskra Danilovgrad en 2016. Une série de performances constantes et dominantes dans la première division lui a valu d’être transféré à Sutjeska Niksic en 2021. Milos a expérimenté son premier argenterie la même année, car il deviendrait un pilier de l’équipe de Sutjeska Niksic qui a remporté le championnat en 2022. Le jeune et imposant Monténégrin, qui a régulièrement participé à des tournois comme l’UEFA Champions League et les éliminatoires d’Europe, faisait partie de l’équipe du Monténégro. Equipes U17, U19 et U23.

«Milos Drincic est exactement le profil que nous recherchions – mentalité de combattant, âge maximal, jouant dans la meilleure ligue européenne et grande ambition de représenter les Kerala Blasters. Il n’y avait aucun doute que nous le voulions. Bien que cela ait pris du temps, je suis content que nous ayons Milos avec nous. Je lui souhaite de devenir un élément important des Kerala Blasters à l’avenir », a déclaré la directrice sportive des Kerala Blasters, Karolis Skinkys.

Milos Drincic portera le maillot numéro 15 et rejoindra ses nouveaux coéquipiers à Calcutta, où ils participent actuellement à la 132e Coupe Durand.