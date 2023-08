ISL Transfer News: Kerala Blasters Rope dans l’attaquant ghanéen Kwame Peprah

L’équipe de la Super League indienne (ISL) Kerala Blasters a acquis les services de Kwame Peprah, a annoncé dimanche le club. L’attaquant ghanéen rejoint les Blasters pour un contrat de deux ans qui le maintiendra au club jusqu’à la fin de l’été 2024-25.

« Un grand merci au Club de m’avoir offert cette opportunité. Je suis vraiment heureux de rejoindre ce club incroyable et d’avoir l’opportunité de jouer en Inde. J’ai hâte de rejoindre mes coéquipiers très bientôt et de lancer la saison prochaine », a déclaré Kwame Peprah après le déménagement.

Peprah, originaire de Kumasi, au Ghana, a de l’expérience dans les premières divisions du Ghana, de l’Afrique du Sud et d’Israël.

L’attaquant de 22 ans a d’abord attiré l’attention avec ses performances impressionnantes pour le club local King Faisal FC en Premier League du Ghana. Il a marqué 2 buts en 13 apparitions lors de sa première saison en 2019. Suite à cela, lors d’une saison 2020/21 décisive, Peprah a marqué 12 buts, terminant comme le meilleur buteur de son club et comme le deuxième meilleur buteur du ligue.

Perpah a ensuite déménagé à Orlando Pirates en 2021, ce qui a eu un impact immédiat. Il a été nommé joueur de la saison des Pirates et également présélectionné pour le prix du jeune joueur de la saison DStv Premiership après 7 buts impressionnants lors de sa première saison.

Avant de rejoindre les Blasters, Peprah a eu des périodes de prêt avec Maritzburg Utd. dans la DStv Premiership et avec Hapoel Hadera dans la Ligat ha’Al.

« Kwame est un ajout important à notre équipe. Ses qualités physiques et ses qualités footballistiques font de lui un atout majeur pour notre équipe. Jeune attaquant polyvalent et rapide, je pense que Kwame constituera une menace constante pour les défenses de Hero ISL et aidera notre équipe à se battre pour les cibles les plus élevées », a déclaré Karolis Skinkys, directrice sportive des Kerala Blasters.