ISL Transfer News: Jamshedpur FC signe l’international serbe Alen Stevanovic

Le Jamshedpur FC a annoncé la signature de l’international serbe Alen Stevanovic pour un contrat de deux ans. Le meneur de jeu de 32 ans a connu une brillante carrière jusqu’à présent, en commençant par l’équipe de jeunes de l’Inter Milan en Italie, et en faisant ses débuts dans l’équipe senior par l’actuel manager de la Roma, Jose Mourinho.

Stevanovic faisait partie de l’équipe de l’Inter qui a remporté le triplé en 2009-10 sous Mourinho, le club remportant les trophées des vainqueurs de la Serie A Scudetto, de la Coppa Italia et de l’UEFA Champions League. Une période réussie dans le football italien s’est poursuivie pour le Serbe d’origine suisse, alors qu’il a joué pour des clubs comme le Torino FC, Palermo, le SSC Bari et Spezia.

« C’est un honneur pour moi de faire partie du Jamshedpur FC. J’ai beaucoup entendu parler du club et de ses fans et je suis ravi de venir enfin jouer en ville », a déclaré Alen Stevanovic après avoir rejoint les « Men of Steel ».

« Le club était d’anciens vainqueurs de l’ISL Shield, et je crois sincèrement qu’avec le soutien des fans et la bonne attitude et approche, nous pourrons revenir au sommet une fois de plus. J’ai hâte de travailler avec l’équipe d’entraîneurs et avec mon expérience et la qualité globale de l’équipe, je suis sûr que nous pourrons ramener le club à sa place », a-t-il ajouté.

Vainqueur éternel, Alen a remporté la couronne de Serie B à Palerme et a remporté la Super Liga serbe (2016-17) et la Coupe de Serbie (2015-16, 2016-17) au Partizan Belgrade, et a également représenté la Serbie à plusieurs reprises au Éliminatoires de la Coupe du monde. Plus récemment, il a mené le FK IMT au trophée de la Première Ligue serbe lors de la saison 2022-23.

Connu pour son toucher soyeux et sa capacité à voir les passes que les autres manqueraient, Stevanovic a toutes les qualités nécessaires pour apporter plus de buts au décompte du Jamshedpur FC.

« Alen est une signature phénoménale pour le Jamshedpur FC », a déclaré le patron du Jamshedpur FC, Scott Cooper.

« Il était recherché par des clubs à travers l’Europe et l’Asie et à seulement 32 ans, c’est une signature incroyable pour nous qui se résume à notre relation étroite avec la Serbie à la fois de notre entraîneur adjoint et de moi. »

« Alen apportera une énorme quantité de qualité et d’expérience à notre équipe. Bien qu’il ait un parcours aussi prestigieux, il est aussi une personne très humble et un professionnel de haut niveau. Nous sommes ravis qu’Alen ait choisi Jamshedpur comme son premier club asiatique, et nos fans apprécieront vraiment ses qualités et son désir de gagner », a ajouté Cooper.