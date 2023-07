ISL Transfer News: Jamshedpur FC signe le défenseur central brésilien Elsinho

Après avoir rejoint le Jamshedpur FC pour un contrat d’un an, le joueur brésilien Elson Jose dias Junior, plus connu sous le nom d’Elsinho, a déclaré que rejoindre l’équipe de la Super League indienne (ISL) était une excellente prochaine étape dans sa carrière et qu’il y voyait une grande opportunité.

Elsinho, s’est notamment fait un nom au sein du club mexicain du FC Juarez, où il a fait 136 apparitions au total, et a même inscrit 10 buts pour son équipe. Suite à un transfert de prêt à son compatriote mexicain Celaya FC, il a obtenu un transfert permanent vers l’équipe espagnole du Racing Ferrol en Liga 2 où il est apparu 25 fois et a même marqué quatre buts.

Le Brésilien est capable d’opérer aussi bien en tant que milieu de terrain défensif qu’en tant que défenseur central et ajoutera une nouvelle dimension à la structure du Jamshedpur FC.

« Je vois cela comme une excellente opportunité de rejoindre le Jamshedpur FC. Le club a déjà remporté le Hero ISL Shield et construit une équipe solide avec un excellent entraîneur à la barre. Je crois que c’est une belle prochaine étape dans ma carrière et j’ai hâte de venir jouer devant tous les fans de Jamshedpur. Je suis sûr qu’ensemble, en tant qu’équipe, nous pouvons recommencer à gagner le gros lot », a déclaré Elsinho.

Le joueur de 32 ans est originaire de la ville pittoresque d’Uberaba dans les hautes terres brésiliennes et a passé une grande partie de sa carrière initiale de footballeur à jouer dans les divisions inférieures du football brésilien, avant d’impressionner lors de ses débuts pour l’Oeste FC, un club basé à Sao Paulo.

Il a finalement scellé un transfert au FC Juarez en 2016 et est devenu un joueur polyvalent et fiable pour le club mexicain.

« Elsinho est un défenseur central et un milieu de terrain défensif qui a à la fois de la taille et des capacités techniques », a déclaré l’entraîneur-chef du Jamshedpur FC, Scott Cooper.

« Il est très rapide pour un grand gars et a joué au Mexique et à différents niveaux au Brésil. Nous l’aimons à cause de son rythme, de ses capacités techniques et aussi parce qu’il est une menace majeure sur coups de pied arrêtés, donc nous pensons qu’il sera une grande marchandise et apportera de la hauteur à l’équipe », a-t-il ajouté.

Le club a confirmé qu’Elsinho portera le maillot numéro 91 lors de la prochaine campagne.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)