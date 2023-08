ISL Transfer News: Ishan Pandita Pens accord de 2 ans avec Kerala Blasters

Kerala Blasters a annoncé la signature d’Ishan Pandita sur un transfert gratuit avec l’attaquant indien signant un contrat de deux ans, jusqu’en 2025.

Pandita a représenté le FC Goa, le Jamshedpur FC dans l’Indian Super League Shield (ISL) et a fait plus de 50 apparitions, marquant 10 buts dans plusieurs compétitions.

« Ravi de faire partie de l’un des clubs les plus passionnés et les plus aimés de toute l’Inde. Je suis très heureux que le groupe de réflexion du KBFC ait fait confiance à mes compétences et à mes capacités en tant que joueur. La fenêtre de transfert a été très longue pour moi personnellement, mais je suis sûr d’avoir pris la bonne décision. J’ai hâte d’enfiler le maillot jaune emblématique et de tout donner aux fans et au club », a déclaré Ishan Pandita après avoir rejoint KBFC.

« Ishan est quelqu’un qui, selon nous, a la capacité d’avoir un impact sur le jeu avec sa présence et son physique et de changer le cours de n’importe quel concours. Le timing est maintenant correct car nous visons à concourir pour les titres et pour cela, nous avons besoin de joueurs avec une mentalité et une faim comme Ishan. Il doit continuer à travailler dur et le succès suivra. Je lui souhaite bonne chance pour la signature », a déclaré la directrice sportive des Kerala Blasters, Karolis Skinkys.