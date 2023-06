ISL Transfer News: FC Goa signe Boris Singh pour un contrat pluriannuel

Le FC Goa a annoncé vendredi la signature de l’un des jeunes talents les plus excitants de l’Inde, Boris Singh, sur ses réseaux sociaux. Le joueur de 23 ans a fortement impressionné au cours des deux dernières saisons sous les couleurs du Jamshedpur FC, en vedette dans leur campagne gagnante de l’ISL Shield en 2021-22.

Il s’agit de la quatrième signature du FC Goa après l’arrivée des internationaux indiens Rowllin Borges, Sandesh Jhingan et Udanta Singh.

« Je suis très heureux d’avoir rejoint le FC Goa. J’espère contribuer au mieux de mes capacités et rendre tous les fans fiers », a déclaré Boris après avoir mis la plume sur papier sur un contrat pluriannuel qui le verra dans l’emblématique Orange du Club pour la prochaine saison 2023-24 et au-delà.

« J’aime le style de football joué ici. Et j’ai vraiment hâte de travailler avec l’entraîneur Manolo (Marquez) et l’équipe. J’ai vu beaucoup de jeunes joueurs se développer sous ses ordres et j’espère qu’il tirera le meilleur parti de moi aussi.

Originaire de Manipur, Boris Singh s’est rapidement imposé comme l’un des footballeurs indiens les plus prometteurs. Connu pour son rythme électrisant, ses solides compétences défensives et ses capacités d’attaque, le jeune est prêt à insuffler de l’énergie à la formation du FC Goa. Ayant l’expérience de jouer en tant qu’ailier et arrière de chaque côté du terrain, sa polyvalence et sa capacité à contribuer à la fois à la défense et à l’attaque en font un joueur que les fans du FC Goa attendront de voir.

Le jeune est devenu célèbre après avoir obtenu son diplôme de l’AIFF Elite Academy et avoir été sélectionné dans l’équipe indienne pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2017, où il a débuté dans deux des trois matchs de la phase de groupes. Après la Coupe du monde, il a rejoint Indian Arrows et a fait 31 apparitions pour eux dans la I-League en deux saisons.

Un court passage avec l’équipe de développement de l’ATK FC a suivi avant que Boris ne commence son parcours ISL avec l’ATK Mohun Bagan en 2020-21. Au milieu de la saison, l’ailier a changé de base pour le Jamshedpur FC, avec qui il a soulevé le très convoité ISL League Winners’ Shield l’année suivante.

Au cours de la saison 2022-23 récemment conclue, le joueur de 23 ans a inscrit quatre buts pour les Men of Steel, dont deux dans une cause gagnante en Super Coupe contre ATK Mohun Bagan, qui, à son tour, a cimenté leur place. en demi-finale.

Et maintenant, Boris Singh va entamer un nouveau chapitre de sa carrière de footballeur avec le FC Goa.