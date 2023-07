ISL Transfer News: FC Goa Rope dans le milieu de terrain Paulo Retre, double vainqueur de la A-League

Le FC Goa a finalisé la signature du milieu de terrain australien Paulo Retre, a annoncé samedi le club de la Super League indienne (ISL).

Le milieu de terrain central arrivera après que les Gaurs aient convenu d’une indemnité de transfert non divulguée avec son ancien Club Sydney FC avec qui il avait remporté la A-League à deux reprises en 2019 et 2020.

Il s’agit du sixième ajout du FC Goa à l’équipe dans cette fenêtre après les arrivées des internationaux indiens Sandesh Jhingan, Rowllin Borges, Raynier Fernandes et Udanta Singh en plus du jeune passionnant Boris Singh.

S’exprimant à l’issue de son déménagement à Goa, Retre a déclaré: «J’ai passé des années incroyables dans mon pays d’origine – jouant au plus haut niveau et remportant des trophées. Et maintenant, je sens que c’est le moment idéal pour moi de repousser mes limites et un défi en Inde semblait être la meilleure chose qui puisse arriver.

« C’est une nouvelle culture, plein de nouvelles personnes et un club qui partage le genre de passion que j’ai pour le football. Le FC Goa a des bases solides et de grandes ambitions. C’est un club qui est l’un des meilleurs du pays et Goa est un endroit où le jeu est profondément ancré dans son tissu. »

Retre, 30 ans, ajoute de la qualité et de la profondeur au centre du milieu de terrain. Il a disputé 176 matchs dans toutes les compétitions du Sydney FC après les avoir rejoints depuis Melbourne City en 2017.

Pendant son séjour à Sky Blue, l’Australien a marqué quatre buts, dont deux dans le même match pour sceller une victoire 2-1 contre Adelaide United lors de la double saison 2019/20 du Sydney FC.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – PTI)