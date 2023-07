ISL Transfer News: FC Goa et Nikhil Prabhu se séparent; Signe du nord-est uni Phalguni Singh

Le défenseur du FC Goa Nikhil Prabhu fait ses adieux au club après une brève période de cinq mois avec les Gaurs, le club a annoncé son départ via ses réseaux sociaux, mercredi.

Produit de l’équipe académique du Hyderabad FC, Prabhu a été promu dans la première équipe de la Super League indienne (ISL) 2020-21, mais n’a pas gagné suffisamment de temps de jeu. Cela a conduit le défenseur à effectuer un transfert de prêt du club vers l’Odisha FC lors de la saison 2021-22, où il a fait ses débuts en ISL lors d’un match nul 0-0 contre Mohun Bagan Super Giant.

Son passage du côté de Bhubaneswar l’a incité à faire un pas permanent en signant un nouveau contrat avant la saison 2022-23. Après avoir fait trois apparitions au cours de la saison pour l’équipe alors entraînée par Josep Gombau, le défenseur central a accepté une offre de prêt pour le FC Goa.

Au cours de son passage avec les Gaurs, le joueur de 22 ans a disputé quatre matches, dont la Super Coupe, et a également représenté son équipe académique dans la Reliance Foundation Development League (RFDL).

NorthEast United FC signe Phalguni Singh

Le Northeast United FC a finalisé la signature du milieu de terrain central de 28 ans Konsam Phalguni Singh pour un contrat de deux ans plus un. Konsam Phalguni Singh est un milieu de terrain talentueux qui s’est déjà fait un nom sur la scène du football indien.

Après avoir joué avec le Sreenidi Deccan FC et le Trau FC, le milieu de terrain industrieux a enregistré 48 apparitions en I-League avec deux buts et sept passes décisives.

Lors de la signature, l’entraîneur-chef Juan Pedro Benali a exprimé sa plus grande confiance en déclarant: «Je suis ravi d’accueillir Konsam dans l’équipe. J’ai regardé ses performances dans la I-League et je partage une forte conviction en son potentiel. Sa ténacité et ses prouesses techniques sont exceptionnelles et je suis convaincu qu’il ajoutera de la valeur à l’équipe. »

Ajoutant à la conviction de l’entraîneur-chef, le PDG, M. Mandar Tamhane, a exprimé son enthousiasme en déclarant: «Konsam Phalghuni Singh se distingue comme l’un des joueurs les plus prometteurs de la I-league et il s’inscrit également dans notre philosophie de fournir une plate-forme professionnelle pour les talents. joueurs originaires de la région. Sans aucun doute, il sera adoré et chéri par nos fans. »

Lors de sa signature, le joueur a déclaré « Je suis très heureux de commencer ce voyage, représentant le Club de ma région, je porterai les couleurs de l’équipe avec la plus grande fierté. Je crois que c’est une merveilleuse opportunité pour moi de mettre en valeur mes compétences et je me consacre à aider l’équipe sur la voie du succès. »