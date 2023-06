ISL Transfer News: East Bengal FC signe Harmanjot Khabra, Edwin Vanspaul et Mandar Rao Desai

L’East Bengal FC a engagé le trio expérimenté Harmanjot Singh Khabra, Edwin Sydney Vanspaul et Mandar Rao Desai en transferts gratuits, qui ont collectivement disputé 337 matches de Super League indienne (ISL). Alors que Vanspaul rejoint la brigade Red & Gold pour un contrat de deux ans, Khabra et Mandar resteront avec le club jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

Accueillant Mandar, Edwin et Khbara dans la famille du Bengale oriental, Debabrata Mukherjee du groupe Emami a déclaré: « Parmi eux trois, ils ont remporté tous les trophées que le football indien a à offrir. Leur qualité, leur polyvalence, leur expérience et leur mentalité de gagnant ajouteront de la force et de la profondeur à notre équipe.

L’entraîneur-chef du Bengale oriental, Carles Cuadrat, a expliqué comment la vaste expérience du trio profitera à son équipe. Il a déclaré: «À Mandar, nous avons un joueur expérimenté qui a également dirigé ses équipes dans le passé et ajoutera beaucoup de valeur à notre équipe. Khabra est un joueur très expérimenté. Plus important encore, c’est quelqu’un qui connaît le club et qui est aimé des supporters. Il était l’un de mes capitaines au Bengaluru FC, et il sera à nouveau l’un de mes capitaines au Bengale oriental. La plus grande force de Vanspaul est sa capacité à jouer à plusieurs postes. C’est un footballeur extrêmement passionné qui va toujours plus loin pour son équipe.

L’arrière gauche Mandar, qui est devenu le premier joueur à faire 100 apparitions en ISL en 2020, espère jouer un rôle central dans la résurgence des Red & Golds.

« C’est génial de rejoindre le Bengale oriental. C’est un nouveau défi pour moi et je veux apporter ma contribution à l’équipe, quelle que soit la capacité qui m’est demandée. L’entraîneur Carles est un fin tacticien et un être humain merveilleux. Je suis content d’avoir une autre opportunité de jouer avec lui. J’ai hâte de porter le maillot rouge et or et d’aider l’équipe à gagner », a déclaré Mandar, 31 ans, qui a remporté un bouclier des vainqueurs de l’ISL avec le FC Goa, ainsi que deux boucliers des vainqueurs de la ligue et un titre de l’ISL avec Mumbai. Ville FC.

Khabra, 35 ans, revient au Bengale oriental après une interruption de sept ans. Connu pour sa polyvalence à la fois en défense et au milieu de terrain, le diplômé de la TATA Football Academy a connu une période de sept ans chargée de trophées au Bengale oriental entre 2009 et 2016.

L’ancien capitaine du Bengale oriental a remporté deux Coupes de la Fédération, une IFA Shield, une Super Coupe indienne et sept titres consécutifs de la LCF avec le club patrimonial au cours de ladite période. Dans l’ISL, Khabra a disputé 128 matches, remportant le titre avec le Chennaiyin FC (2015) et le Bengaluru FC (2018-19), et terminant deuxième avec le Kerala Blasters FC en 2021-22.

Parlant de ses retrouvailles avec le Bengale oriental, un Khabra nostalgique a déclaré: «Je suis incroyablement excité de rentrer chez moi. Ce club m’a tellement donné et voici une chance pour moi de revivre tout cela ! J’ai hâte de me donner à 100% devant nos fans. J’attends particulièrement avec impatience le derby, un match qui nous a toujours donné un coup de pouce supplémentaire dans le passé. Il y a aussi un sentiment d’excitation à travailler à nouveau avec l’entraîneur Carles, qui a joué un grand rôle pour faire de moi un meilleur joueur.

Vanspaul, dont le séjour de quatre ans avec le Chennaiyin FC s’est terminé le mois dernier, est prêt à entamer un nouveau chapitre de sa carrière avec le Bengale oriental. Le footballeur né au Tamil Nadu a joué un rôle déterminant dans le seul triomphe du Chennai City FC en I-League en 2018-19 avant de faire son incursion dans l’ISL la saison suivante. Vanspaul a joué un rôle majeur en aidant le CFC à terminer deuxième de l’ISL 2019-2020, passant de manière transparente d’un rôle d’arrière latéral à un rôle de milieu de terrain. En 71 apparitions en ISL jusqu’à présent, le joueur de 30 ans a inscrit 1 but, 3 passes décisives, 1 811 passes, 101 interceptions et 97 dégagements.

En rejoignant le Bengale oriental, Vanspaul a déclaré: «Nous connaissons tous l’héritage et l’héritage du football de Kolkata. Donc, pour moi, rejoindre un club emblématique comme le Bengale oriental est une énorme affaire. Chaque fois que j’ai joué contre le Bengale oriental dans le passé, j’ai toujours été émerveillé par la base de fans spectaculaire du club. Je veux faire partie de cette culture maintenant. J’ai hâte de jouer avec l’entraîneur Carles et de retrouver ma bonne amie Nandha.