ISL Transfer News: Corde du Hyderabad FC à Makan Chothe avant la campagne 2023-24

Renforçant encore leur noyau indien, l’équipe de l’ISL Hyderabad FC a signé un contrat à long terme avec l’ailier Makan Chothe, a annoncé le club lundi.

Le jeune signe un contrat de trois ans avant la campagne 2023-24 avec les Jaune et Noir.

« C’est vraiment un honneur incroyable d’être ici et j’ai hâte de commencer avec ma nouvelle équipe », a déclaré Chothe, après avoir terminé son déménagement au HFC.

Une autre star de Manipuri qui a fait une impression dans la Super League indienne, Chothe est né à Chandel et a rejoint la Minerva Punjab Academy à l’âge de 17 ans pour entrer dans la première équipe lors de la campagne 2018-19.

Chothe a marqué deux fois en 26 apparitions dans la I-League tout en impressionnant lors de la Coupe AFC 2019 pour Minerva Punjab.

Le jeune a fait le saut vers l’ISL avec le FC Goa en 2020 et était un habitué de l’équipe première la saison suivante lorsqu’il a fait 15 apparitions.

Ailier rapide et rusé, Chothe compte un but et deux passes décisives en 26 matchs en ISL et est vainqueur de la Coupe Durand avec le FC Goa, pour qui il a également disputé la Ligue des champions de l’AFC.

