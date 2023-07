ISL Transfer News: Chennaiyin FC signe un duo défensif; Odisha FC Corde à Lalliansanga Renthlei

L’équipe de la Super League indienne (ISL) Chennaiyin FC a finalisé la signature des talentueux défenseurs Ankit Mukherjee et Bijay Chhetri sur des contrats pluriannuels pour renforcer la défense de l’équipe avant la saison à venir. Le club a annoncé la signature via ses réseaux sociaux dimanche.

Ankit, qui joue à l’arrière droit, a un but en 38 matches avec l’ISL à son actif et rejoint Marina Machans du East Bengal FC. L’expérience du joueur de 26 ans et sa capacité à bien lire le jeu joueront un rôle crucial pour apporter de la stabilité à la défense.

« Je suis vraiment heureux et excité de rejoindre les deux fois champions de l’ISL. Chennai a des fans passionnés et j’ai hâte de revêtir le maillot du Chennaiyin FC et de jouer devant eux », a commenté Ankit Mukherjee.

Originaire de Manipur, Bijay Chhetri, 21 ans, s’est vu confier son important contrat ISL par le Chennaiyin FC, qui reste déterminé à nourrir et à développer les jeunes talents indiens. Le défenseur central prometteur a déjà joué pour le club local du Chennai City FC, faisant preuve de capacités défensives et d’un sang-froid exceptionnels.

Pendant ce temps, Bijay Chhetri était également ravi de cette pause, a-t-il déclaré: «Je suis très heureux et excité de faire partie de la famille du Chennayin FC et j’ai hâte d’aider le club. Je donnerai mon 100% pour aider le club à grandir. J’ai beaucoup entendu parler des fans et j’ai hâte de jouer devant les Supermachans et les B-Stand Blues.

L’ajout d’Ankit Mukherjee et de Bijay Chhetri améliorera considérablement les capacités défensives du Chennaiyin FC et élèvera les performances de l’équipe.

L’Odisha FC signe Lalliansanga Renthlei

L’Odisha FC a finalisé le transfert du milieu de terrain Lalliansanga Renthlei du Rajasthan United FC pour un contrat de trois ans, a annoncé dimanche le club via ses réseaux sociaux.

Renthlei, un produit de l’AIFF Elite Academy, a montré d’immenses promesses tout au long de sa carrière, et son transfert aux Kalinga Warriors devrait être un coup de pouce significatif pour l’équipe.