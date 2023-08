ISL Transfer News: Chennaiyin FC Rope dans le milieu de terrain Cristian Battocchio

Le Chennaiyin FC a annoncé la signature de Cristian Battocchio comme quatrième acquisition étrangère de la nouvelle saison. Battocchio a rejoint le reste de l’équipe à Guwahati et pourrait être en lice pour faire partie de son équipe avant le quart de finale de la Coupe Durand.

« Je suis très heureux. J’attendais le jour où je viendrais en Inde. Je me sens vraiment bien parce que le club et l’entraîneur me voulaient ici. L’entraîneur m’a parlé et m’a montré qu’il avait un plan pour moi ici. J’ai parlé à beaucoup de gens et ils n’avaient que de bonnes choses à dire sur ce club, donc je suis très heureux d’être ici », a déclaré Battocchio, né en Argentine, après le déménagement.

Le milieu de terrain a débuté sa carrière en Europe avec l’équipe de Serie A Udinese en 2009. Il a été nommé capitaine de leur équipe de jeunes avant d’être appelé dans la première équipe où il a également fait trois apparitions en UEFA Europa League.

« Nous sommes ravis d’amener Cristian Battocchio au club. Nous le poursuivons certainement depuis longtemps car il avait plusieurs offres. Mais il comprend ce que nous sommes en tant que club et tout ce qui est formidable dans ce club. Nous sommes ravis d’avoir un joueur de qualité qui a eu une carrière fantastique et nous sommes ravis qu’il porte le maillot de Chennaiyin et rende les fans fiers », a déclaré l’entraîneur-chef du Chennaiyin FC, Owen Coyle, à propos de l’acquisition du joueur de 31 ans. .

En 2012, Battocchio a déménagé à Watford où il a fait 66 apparitions dans le championnat et la FA Cup entre autres compétitions. Il a également inscrit sept buts et cinq passes décisives en son temps là-bas et a remporté le «Watford Goal of the Season» en 2012-13.

Né à Rosario, il a également fait 131 apparitions pour l’équipe française, Stade Brestois 29. Au cours de la saison 2018/19, il a aidé l’équipe à terminer deuxième de Ligue 2 et à être promu en première division française (Ligue 1).

En 2019, il a également marqué un triplé pour le club qui était le premier triplé de Brest en près de 29 ans.

Il a également joué au Japon, en Grèce, au Mexique et en Israël. Battocchio compte également 11 apparitions en UEFA Europa League pour l’équipe israélienne du Maccabi Tel Aviv.

Il a également représenté l’équipe nationale italienne de football au niveau des jeunes, faisant 18 apparitions pour leurs équipes U20 et U21.