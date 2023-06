ISL Transfer News : Armando Sadiku signe un accord de 2 ans avec Mohun Bagan SG

Mohun Bagan Super Giant a signé l’avant-centre albanais Armando Sadiku pour un contrat de deux ans, ont annoncé dimanche les Mariners.

Le joueur de 32 ans a fait la une des journaux en marquant le seul but de la victoire historique de l’Albanie contre la Roumanie à l’Euro 2016.

Avec l’ajout de Sadiku, Mohun Bagan aura désormais une formation d’attaquants mortels avec Hugo Boumous et Dimitri Petratos déjà dans leurs rangs. Le club est également susceptible de faire appel à Jason Cummings, l’attaquant de la côte centrale de la A-League. Selon certaines informations, Jaoni Kauko sera licencié après que le milieu de terrain finlandais n’ait pas pu se remettre à temps d’une blessure.

« À partir de maintenant, il y a une impression louable du football indien en Espagne. Les joueurs des ligues espagnoles ont fait l’éloge du niveau du jeu et de la ligue dans ce pays. J’ai commencé à en savoir plus et je me suis intéressé à l’ISL après que Mohun Bagan m’a contacté », a déclaré Armando Sadiku.

« Une fois mes conclusions validées, j’ai fait savoir à la direction du club dans la semaine que j’avais envie de jouer en Inde. Mohun Bagan a un riche héritage centenaire dans le football indien. La simple perspective d’enfiler le maillot de ce club de 133 ans m’excite comme nul autre.

« J’espère qu’avec mes nouveaux coéquipiers, nous pourrons répéter le triomphe de l’ISL comme la saison dernière. De plus, mon objectif sera d’aider le club à remporter les trophées dans les autres compétitions également », a ajouté Sadiku.

Un nom connu dans la Ligue espagnole, Sadiku a joué pour la dernière fois pour le FC Cartagena en Liga 2 et a une valeur marchande actuelle de Rs 5,6 crore, selon ‘transfermarket’.

On pense que Sadiku remplace le maestro du milieu de terrain finlandais de Mohun Bagan, Joni Kauko, qui s’est blessé au LCA lors de son match contre le FC Goa et a ensuite été exclu pour le reste de la saison.

Sadiku a disputé 38 matchs pour son pays, l’Albanie, et marqué 12 buts.

Alors que la fenêtre de transfert est actuellement active, la brigade verte et marron a récemment signé Anirudh Thapa pour un contrat de cinq ans.

(Avec les contributions des agences)