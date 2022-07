ISL Teams Eye First Silverware of Longer Indian Football Season

Dans un premier temps, les onze équipes de la Super League indienne (ISL) participeront à la Coupe Durand, le plus ancien tournoi de football d’Asie alors qu’elles se disputent le premier trophée d’une saison de football indienne plus longue lors de la 131e édition du tournoi.

La Coupe Durand comprend également cinq équipes de la I-League et quatre des forces armées indiennes. Le tournoi offre aux équipes de l’ISL et de la I-League la possibilité de disputer des matchs compétitifs avant le début de leurs campagnes de ligue respectives. Le tournoi historique sera également l’occasion pour toutes les équipes de remporter un trophée et de développer une dynamique gagnante avant le début des matches de championnat. L’augmentation du nombre de matchs est préconisée depuis longtemps par les experts et les anciens joueurs pour le développement et la croissance des footballeurs indiens.

A LIRE AUSSI | Calendriers annoncés ! Durand Cup 2022 débutera avec Kolkata Derby le 16 août

« C’est parfait d’avoir plus de matchs en Inde. Cela a mis du temps à venir, qu’il s’agisse de compétitions de coupe, de tournois de pré-saison ou de tournois d’après-saison. Cela n’a pas d’importance. Tant que vous pouvez augmenter le nombre de matchs de 20 à 30. Vous avez besoin d’au moins 30 matchs de compétition et le calendrier doit également être augmenté en termes de nombre de mois », a déclaré l’ancien milieu de terrain du Bengaluru FC, Erik Paartalu, à propos du football plus long. saison.

«Ce n’est pas bon de passer d’octobre à mars et d’essayer de mettre 30 matchs dans cette fenêtre. Les joueurs vont se blesser. Donc, le prolonger d’août à mai et aligner beaucoup d’autres compétitions est une excellente nouvelle », a-t-il ajouté.

Ishfaq Ahmed, entraîneur-chef adjoint du Kerala Blasters FC, a fait écho aux pensées de Parrtalu.

“Une saison plus longue est toujours idéale pour les joueurs et les clubs car vous avez une vraie pause hors saison. Vous n’avez pas d’intersaison pendant cinq ou six mois parce qu’ensuite vous perdez la forme et ce n’est pas facile pour les joueurs professionnels de rester en dehors de leur métier pendant six mois. Ainsi, avec une saison plus longue, la pause hors saison devient plus petite », a déclaré Ahmed.

“Ainsi, la décision d’avoir une saison plus longue et d’avoir plus de tournois ne profitera qu’aux joueurs en termes de forme physique et de maturité. En fin de compte, ce sont les matchs de football qui peuvent vous aider à progresser plus rapidement que les intersaisons », a-t-il ajouté.

Des matchs plus compétitifs sur une saison plus longue aideront également l’Inde à se préparer pour la campagne de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023.

“Je pense que l’équipe indienne a besoin de matchs compétitifs pour que, lorsqu’ils arrivent aux qualifications, ils puissent réellement concourir. Ils sont en compétition contre des équipes et des pays qui sont en saison et des joueurs qui jouent 30 à 40 matchs par saison, donc ce n’est pas bon pour ces gars de jouer 20 matchs par saison, puis d’être au camp pendant trois mois ensemble et de ne pas jouer au football de compétition. », a déclaré Parartalu.

« Donc, plus le calendrier est long, plus les joueurs seront endurcis. Et quand ils arriveront sur la grande scène, cela leur semblera une seconde nature. Ils auront cette confiance dans leurs jambes, cette confiance dans leurs capacités de footballeur et juste cette confiance dans le match. Donc, pour moi, c’est un pas en avant dans la bonne direction », a-t-il ajouté.

La Coupe Durand se jouera sur cinq sites répartis dans trois États : le Bengale occidental, l’Assam et le Manipur. Les 20 équipes sont réparties en quatre groupes de cinq avec six équipes bénéficiant de l’avantage du terrain en phase de groupes.

Le FC Goa, qui a remporté la compétition la saison dernière, cherchera à défendre son titre et à commencer l’ère Carlos Pena sur une note gagnante. Ils n’auront pas la vie facile avec le Bengaluru FC et le Jamshedpur FC en compétition avec eux dans le même groupe.

Histoire

La première édition de ce tournoi prestigieux a eu lieu en 1888 à Shimla sous la forme d’une coupe de l’armée ouverte uniquement aux troupes de l’armée indienne britannique en Inde, mais elle s’est rapidement ouverte aux équipes civiles. Après l’indépendance, les armées continuent de participer à cette compétition qui organisera cette année sa 131e édition.

font partie de la Coupe Durand depuis l’édition 2019, le FC Goa devenant la première équipe du à remporter la Coupe Durand en 2021.

L’édition 2022 verra pour la première fois la participation de toutes les équipes.

Format, groupes et appareils

Les équipes sont divisées en quatre groupes de cinq équipes, les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale. Les matchs des groupes A et B auront lieu à Kolkata, le groupe C se déroulant à Manipur et le groupe D à Guwahati.

Dans le groupe A, le FC Goa, le Bengaluru FC et le Jamshedpur FC se battront pour les deux quarts de finale aux côtés de l’Indian Air Force et du Mohammedan SC.

Le groupe D verra également trois équipes en compétition pour passer à l’étape suivante alors que le Kerala Blasters FC, l’Odisha FC et le NorthEast United FC se sont regroupés avec Army Green et Sudeva Delhi FC. Le Chennaiyin FC et le Hyderabad FC sont dans le groupe C avec Army Red et les deux équipes basées à Imphal TRAU FC et NEROCA FC.

Le groupe B voit le Mumbai City FC affronter les deux géants de Kolkata – les Mariners et la brigade rouge et or de Kolkata, ainsi que l’Indian Navy et le Rajasthan United FC.

Après une longue phase de groupes qui donnera à chaque club une chance de disputer un minimum de quatre matches, le tournoi passera aux huitièmes de finale en quart de finale.

Les dates et lieux de la phase à élimination directe ne sont pas encore finalisés.

La Coupe Durand, qui est l’un des plus anciens tournois au monde, lancera ainsi la nouvelle saison de football indien plus longue avec des actions passionnantes pour préparer les fans à la prochaine campagne.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici