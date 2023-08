ISL Outfit Mumbai City jouera les matchs à domicile de la Ligue des champions de l’AFC à Pune

Avant la deuxième apparition historique des Islanders en Ligue des champions de l’AFC, le Mumbai City FC a annoncé que le club jouera ses matchs « à domicile » au Shree Shiv Chhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

L’infrastructure actuelle mise en place à la Mumbai Football Arena rend le site inéligible pour accueillir les matchs de la Ligue des champions de l’AFC. Le Mumbai City FC s’installera donc à Pune pour ses trois matchs « à domicile » de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC 2023-24.

Étant le seul club de football de première division de l’État du Maharashtra, la décision d’adopter Pune comme « domicile » du club pour la Ligue des champions de l’AFC a été prise pour s’assurer que l’action de football continental de haut niveau reste dans le Maharashtra – l’une des étapes vers La vision du Mumbai City FC d’aider le football à se développer dans l’État.

Avec une riche histoire d’accueil de football d’élite, le complexe sportif Shree Shiv Chhatrapati sert de stade de football le plus proche de Mumbai et permet au Mumbai City FC de rester à proximité pour que les fans puissent voyager depuis Mumbai.

Avec les clubs d’élite asiatiques participant au premier tournoi du continent, regroupant certains des plus grands noms du football mondial, le Mumbai City FC vise à rendre le football de haut niveau plus accessible pour regarder et promouvoir une culture du football dans certaines parties du Maharashtra.

Le Mumbai City FC découvrira qui sont ses adversaires lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC 2023-24, prévu à l’AFC House de Kuala Lumpur, en Malaisie, le 24 août à 13h30 IST.

Kandarp Chandra – PDG, Mumbai City FC a déclaré :

« Alors que nous tous au Mumbai City FC sommes enthousiasmés par une énorme saison qui nous attend, nous sommes très déçus de ne pas pouvoir amener le football de la Ligue des champions de l’AFC à Mumbai. Malheureusement, l’infrastructure actuelle d’Andheri ne nous permet pas d’accueillir des matchs de la Ligue des champions.

« Cela nous donne l’occasion d’amener le beau jeu dans d’autres parties du Maharashtra, qui continue d’être l’un de nos principaux objectifs au Mumbai City FC. Nous pensons que le Mumbai City FC est un club qui n’appartient pas seulement à Mumbai mais à tout le Maharashtra et que la Ligue des champions de l’AFC offre une merveilleuse opportunité aux fans de Pune et des environs de voir leur propre club de football en action contre les meilleurs. clubs d’Asie »

« Bien que nous partagions la déception de nos supporters à Mumbai, nous n’épargnerons aucun effort pour que nos supporters vivent une expérience de match mémorable à Pune alors que nous nous préparons à accueillir les supporters pour découvrir le football de la Ligue des champions de l’AFC pour la première fois, non seulement dans le Maharashtra mais pour la première fois en Inde.