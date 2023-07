ISL : Le capitaine indien Sunil Chhetri signe une prolongation d’un an avec le Bengaluru FC avant son 39e anniversaire

Le capitaine de l’équipe indienne de football Sunil Chhetri a signé une prolongation d’un an avec son club Bengaluru FC avant la prochaine saison 2023-24 de la Super League indienne (ISL). Chhetri, qui doit fêter son 39e anniversaire deux mois plus tard, a signé un nouveau contrat avec les finalistes de l’ISL 2022-23, qui ont été battus par Mohun Bagan Super Giant.

Le dernier contrat de Sunil comprend également une clause facultative d’une saison supplémentaire, qui, une fois déclenchée, pourrait le maintenir au club jusqu’en 2025. Chhetri a été le porte-drapeau du football indien alors qu’il continue de diriger l’équipe indienne qui a récemment gagné une place pour se classer 100e. dans le dernier classement FIFA.

Chhetri a confirmé sa décision de continuer avec Bengaluru après avoir déployé une banderole au stade Kanteerava de Bangalore après que l’équipe de football indienne ait battu le Liban 4-2 aux tirs au but en demi-finale du championnat SAFF 2023.

A LIRE AUSSI | Comment Manchester United pourrait-il s’aligner après la signature de 60 millions de livres sterling de Mason Mount depuis Chelsea?

« J’ai signé un contrat avec le Bengaluru FC à plusieurs reprises, et ce que je peux vous dire, c’est que cela semble toujours spécial, même si cela ne devrait probablement pas être le cas, étant donné que c’est une formalité. Je suis tellement heureux de passer encore deux ans ici », a déclaré Chhetri qui a jusqu’à présent remporté 7 trophées avec Bengaluru.

« Les fans ont été un facteur tellement vital dans cette décision. Au fil des ans, il y a eu des offres généreuses de la part de très bons clubs, mais le fait que je ne pouvais même pas penser à aller n’importe où m’a fait réaliser l’influence que nos fans ont eue sur cette décision », a-t-il ajouté.

L’attaquant vétéran a rejoint Bengaluru pour la première fois en 2013 lorsque le club a été fondé et depuis lors, il a terminé une décennie avec les Blues, devenant le joueur le plus ancien de l’histoire du club.

Au cours de son passage avec BFC, Sunil a remporté la I League à deux reprises en 2014 et 2016. Il a également mis la main sur la Coupe de la Fédération à deux reprises en 2015 et 2017, avant de remporter la Super Coupe en 2018. Bengaluru a également remporté son premier titre ISL. en 2019 et la saison dernière, ils ont remporté la Coupe Durand en 2022 et ont également atteint la finale de l’ISL.

Transfer News LIVE, 3 juillet: Newcastle dévoile Sandro Tonali, Manchester United cible Rasmus Hojlund

« Cette ville, le club et toutes les personnes impliquées – nous sommes un lien si solide. Et en tant que footballeur, obtenir cela est très rare et spécial. Je suis chanceux, reconnaissant et heureux, et j’espère que toutes les personnes associées à cette famille ressentent la même chose à propos de cette extension », a ajouté Chhetri.

Le capitaine du club a fait un total de 250 apparitions à ce jour, marquant à 116 reprises, et il a été le meilleur buteur des Blues en sept saisons.