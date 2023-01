ISL a élevé le niveau de professionnalisme dans le football indien : Shaji Prabhakaran

La Fédération indienne de football (AIFF) a décidé de prendre des mesures importantes pour faire avancer le sport dans le pays. Le football indien était dans les limbes l’année dernière lorsque la FIFA a décidé d’interdire l’AIFF “en raison de l’influence indue de tiers, ce qui constitue une grave violation” de ses statuts.

Cependant, les choses se sont améliorées après 10 jours lorsque la FIFA a révoqué la suspension après avoir reçu la confirmation que le mandat du Comité des Administrateurs (CoA) qui a été mis en place pour assumer les pouvoirs du Comité Exécutif de l’AIFF avait été résilié et que l’administration du conseil avait retrouvé la pleine contrôle des affaires courantes de l’AIFF.

A lire aussi : Mbappe défend Zidane après les commentaires du responsable du football français

L’élection a eu lieu peu de temps après et Kalyan Chaubey a battu Bhaichung Bhutia pour devenir le nouveau président de l’AIFF. La première décision qu’il a prise après sa prise de fonction a été la nomination de Shaji Prabhakaran au poste de nouveau secrétaire général.

Le football est sans doute le sport le plus suivi au monde et même dans un pays fou de cricket comme l’Inde, il a une portée considérable, mais le nombre de fans qui ont suivi la Coupe du monde au Qatar l’année dernière était énorme. Le méga tournoi a vu des équipes africaines et asiatiques comme le Maroc et le Japon produire des performances mémorables qui ont dû laisser les fans indiens impatients de voir leur pays se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA.

Cependant, ce n’est pas une route facile pour les Blue Tigers car il y a plusieurs choses qui doivent être mises en place dans l’AIFF pour améliorer les choses au niveau local.

Dans une conversation exclusive avec Actualités18 SportsPrabhakaran a expliqué comment l’ISL avait contribué à l’avancement du professionnalisme dans le football indien, mais en même temps, il a affirmé que le niveau de compétition dans le football interclubs était assez faible.

« Nous avons besoin d’une structure compétitive, dynamique. ISL a élevé ce niveau de professionnalisme dans le football indien. Aujourd’hui, chaque joueur, si vous parlez, même Sunil Chhetri dira qu’il a joué ici, il vit quelque chose qu’il n’a jamais vécu auparavant”, a déclaré Prabhakaran. Actualités18 Sport.

A lire aussi : L’entraîneur d’Al-Nassr, Rudi Garcia, espère que Cristiano Ronaldo retrouvera le plaisir de jouer

«Nous avons donc explicitement déclaré que nos concurrents sont nos plus faibles de haut en bas. Nous devons travailler ensemble pour créer un niveau dynamique et compétitif. Et nous travaillons ensemble là-dessus”, a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’Inde n’avait pas encore trouvé d’option de sauvegarde pour son légendaire attaquant Sunil Chhetri, Prabhakaran a admis qu’il n’y avait pas de stratégie de développement des talents dans l’AIFF lorsqu’ils ont pris la relève, mais ils ont maintenant établi une feuille de route pour fournir une étape à la prochaine. joueurs de montrer leurs compétences.

« Alors, donc, voyez, c’est un système. Voyez, nous sommes très explicitement indiqués. Nous n’avons pas de numéro sept. Quand nous disons numéro sept pour nous, n’y a-t-il pas de stratégie de développement des talents, il n’y a pas de plan de développement Elite. Nous avons besoin de beaucoup de Sunil Chhetri sans aucun doute mais pour cela, nous devons avoir un plan solide et c’est là que nous sommes identifiés comme l’une de nos faiblesses”, a-t-il ajouté.

Prabhakaran a déclaré qu’il ne croyait pas qu’un raccourci aiderait le football indien à développer de nouveaux talents et a déclaré que le conseil travaillerait avec les meilleurs clubs pour nourrir les individus prometteurs.

“Nous n’avons pas de plan d’identification et de développement des talents qui produit de manière constante des joueurs de ce niveau. Et c’est là que nous travaillerons avec nos clubs qui renforcent cette partie et c’est ainsi que nous verrons plus de joueurs d’élite dans notre système et nous pourrons rivaliser. Vous voyez, aujourd’hui, malheureusement, peut-être que ces défis ne permettent pas ce niveau de matchs que nous devons surmonter, il n’y a pas de raccourci là-bas, et il n’y a pas d’autres choix. Nous devons certainement leur fournir cette scène pour jouer et jouer, c’est ainsi qu’ils grandiront et nous trouverons définitivement”, a-t-il déclaré.

L’AIFF a beaucoup insisté sur le programme de scoutisme pour trouver de nouveaux talents même dans les plus petites villes. Le joueur de 50 ans a déclaré que les clubs européens recherchent des talents et que c’est maintenant le travail de l’AIFF de les trouver et de les préparer pour les rendre visibles au niveau mondial.

“Voyez aujourd’hui à travers le monde dans un monde numérique, tout le monde sait où est le talent, où aller, tout le monde recherche du talent, chaque club recherche du talent. Ils veulent le talent le moins cher et le premier à attraper et nous ne pouvons donc pas cacher le talent. Mais c’est notre faiblesse, nous n’exposons pas, ne trouvons pas de talents et ne leur donnons pas la plate-forme. Et une fois que nous l’avons fait, nous n’avons pas à le faire, les gens le feront. C’est donc un mécanisme habilitant que nous devons mettre en place, car nous, en tant que fédération, nous ne pouvons pas contacter les clubs et leur demander de venir prendre des talents. Ils prendront sûrement le talent s’ils trouvent mais pour cela, nous devons d’abord développer une structure pour trouver le talent”, a-t-il conclu.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici