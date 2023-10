ISL 2023-24 : Sergio Lobera et Manolo Marquez en vedette alors que le FC Goa accueille l’Odisha FC

L’entraîneur-chef de l’Odisha FC, Sergio Lobera, devrait recevoir un accueil chaleureux alors qu’il prépare les Juggernauts à affronter le FC Goa au stade Fatorda le samedi 7 octobre. Odisha a fait match nul lors de son match précédent contre le Mumbai City FC après une victoire confortable contre le Chennaiyin FC lors de son match d’ouverture de la saison. Les Gaurs ont débuté leur campagne lundi avec une victoire résiliente 1-0 contre le Punjab FC, l’attaquant Carlos Martinez trouvant le fond des filets lors de ses débuts en ISL.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Ce qui est en jeu?

FC Goa

Manolo Marquez trouvera à Lobera un entraîneur à sa hauteur en termes de calibre, de qualité et de distinctions. Ce sera une confrontation entre sans doute deux des meilleurs cerveaux tactiques de la ligue. Marquez cherchera une victoire qui puisse induire une confiance et un élan significatifs dans la campagne de Goa.

Odisha FC

Lobera sera déçu de ne pas avoir réussi à sceller la victoire contre Mumbai. Il est dans la ligue depuis assez longtemps pour savoir que concéder des points en début de saison peut se retourner contre lui plus tard dans la saison. De plus, un résultat positif sur le terrain de son ancien club sera un objectif personnel pour l’Espagnol.

Joueurs clés

Raynier Fernandes (FC Goa)

Le milieu de terrain Raynier Fernandes affrontera ses ex-employeurs avec quelque chose à prouver. Il a commencé la saison avec une passe décisive à Martinez contre le Pendjab. Fernandes a un élément de netteté dans son jeu qui, associé à son instinct créatif, pourrait ajouter beaucoup de valeur de but à l’équipe.

Jerry Mawihmingthanga (Odisha FC)

Jerry Mawihmingthanga a créé un impact impressionnant avec ses performances pour Odisha cette saison. Avec déjà deux buts, l’ailier se prépare pour une campagne potentiellement déterminante pour sa carrière sous la tutelle de Lobera. La vigilance accrue de son côté pour se placer dans des positions de but ajoute une toute nouvelle dimension à la ligne de front d’Odisha.

Tête à tête

Joué – 20

FC Goa – 12

Odisha FC – 3

Nuls – 5

Anecdote : Lobera a remporté la Super Coupe avec le FC Goa en 2019. Il a été l’entraîneur-chef pendant la majeure partie de la saison 2019/20 au cours de laquelle ils ont remporté le Bouclier des vainqueurs de la Ligue ISL.

Discussion d’équipe

« Je pense que si vous avez beaucoup d’occasions pendant le match, des occasions claires, enfin, parfois dans le football, vous ne tuez pas le match en marquant le deuxième but, et puis à la dernière minute, l’opposition a évidemment des occasions. . Mais ce n’est pas la meilleure chose pour nous de jouer comme nous l’avons fait lors des 20-25 dernières minutes (contre le Punjab FC). Parce que nous avons pu marquer le deuxième but, mais ils ont également eu des occasions claires d’égaliser. Nous devons contrôler davantage le jeu. Je pense qu’avec les joueurs dont nous disposons, si nous contrôlons davantage le jeu, nous gagnerons plus que nous ne perdrons », a évoqué l’entraîneur-chef du FC Goa, Márquez, sur ce qu’il a appris du match précédent.

« Je suis très content d’être ici. C’est spécial pour moi d’être à Goa. J’ai de bons souvenirs avec ma famille ici. En ce qui concerne l’ISL, comme je l’ai déjà dit, je pense que le football indien se développe beaucoup. Je suis très heureux de revenir en Inde et de pouvoir travailler dans un club comme Odisha. Nous sommes une famille. Nous sommes des gens impliqués dans le football et passons beaucoup de temps à essayer de nous améliorer chaque jour. Je suis heureux de travailler ici et je suis ravi de ma décision de travailler dans ce club avec cette direction », a déclaré l’entraîneur-chef de l’Odisha FC, Lobera, à propos de son retour à Goa et de son nouveau défi avec les Juggernauts.