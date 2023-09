ISL 2023-24 : Sergio Lobera et Cie affrontent l’ancienne équipe alors que l’Odisha FC affronte le Mumbai City FC

L’entraîneur-chef de l’Odisha FC, Sergio Lobera, attend l’arrivée de son ancien club du Mumbai City FC au stade Kalinga de Bhubaneswar le 28 septembre 2023. Lobera, qui avait propulsé les Islanders au doublé historique de la Super League indienne (ISL) en 2020/21, affrontera Mumbai pour la première fois depuis son retour en Inde avec les Juggernauts pour cette campagne.

Ce qui est en jeu?

Odisha FC

Odisha est la seule équipe à avoir gardé sa cage inviolée lors de la semaine inaugurale alors qu’elle rebondissait après une lourde défaite contre le Mohun Bagan Super Giant en Coupe AFC pour triompher du Chennaiyin FC par 2-0.

Il s’agit d’un affrontement entre deux entraîneurs avec le taux de victoire le plus élevé de l’histoire de l’ISL – Des Buckingham de Mumbai en tête du classement avec 58,13 % en 43 matchs et Lobera le suivant avec 53,75 % en 80 matchs.

Mumbai City FC

L’obtention de premières victoires lors des matches à l’extérieur permettra à Mumbai de se préparer parfaitement pour le reste de la campagne lorsqu’ils retourneront dans leur forteresse de la Mumbai Football Arena (MFA). Les Islanders ont déjà battu NorthEast United à Guwahati lors de leur match d’ouverture et une victoire contre une configuration prometteuse d’Odisha sera un énorme booster de moral pour les détenteurs en titre de l’ISL League Winners Shield.

Joueurs clés

Jerry Mawihmingthana (Odisha FC)

Le joueur de 26 ans a fait preuve d’un jeu de jambes et d’un tir précis impeccables pour remporter le premier match d’Odisha contre le Chennaiyin FC la semaine dernière. Son instinct de buteur et son jeu de jambes à l’intérieur de la surface se sont sans doute améliorés et sa confrontation contre les vétérans de Mumbai sera un match passionnant vendredi.

Lalengmawia Ralte (Mumbai City FC)

Lobera bat ses adversaires en les surclassant au centre du parc. Lalengmawia Ralte a couronné une belle performance contre les Highlanders en réussissant 46 passes avec un taux de réussite de 95 %. Buckingham comptera sur lui pour donner le tempo du match depuis le cœur du milieu de terrain contre Odisha.

Tête à tête

Joué – 18

Mumbai City FC – 10

Odisha FC – 5

Nuls – 3

Anecdote :

Mumbai City a marqué un total de six buts et n’a encaissé que deux fois lors de ses victoires lors de ses deux matches contre l’Odisha FC la saison dernière.

Sergio Lobera était à la tête du Mumbai City FC lorsqu’ils ont réalisé le doublé historique de l’ISL – le League Shield et la Coupe

Discussion d’équipe

« Évidemment, nous avons bien commencé la saison contre Chennai – une très bonne équipe. Nous devons nous concentrer sur le prochain match contre une très bonne et forte équipe. Nous sommes enthousiasmés par cela. C’est le deuxième match à domicile devant nos supporters. C’est un match spécial pour moi parce que j’étais là-bas, je travaillais à Mumbai City – ce fut une expérience incroyable pour moi, l’une des meilleures expériences de ma carrière de travailler avec le City Football Group et de tout gagner. Je garde évidemment de très bons souvenirs de ce club. Demain, c’est un match spécial pour moi car je veux gagner avec Odisha. Nous travaillons très fort pour nous préparer de la meilleure façon possible pour ce match et nous sommes enthousiasmés par ce grand défi », a déclaré Lobera en se confrontant aux Islanders.

«Nous venons de revenir du premier match de l’ISL contre une très bonne équipe du Nord-Est. Il s’agit de poursuivre le bon travail que nous avons accompli depuis le début de la pré-saison de l’année dernière. C’est un match que nous attendons avec impatience contre une très bonne et coriace équipe d’Odisha. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour nous y préparer », Buckingham de Mumbai a décrit la préparation de son équipe avant le match.