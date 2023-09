ISL 2023-24 : Sergio Lobera a donné le ton alors que l’Odisha FC remporte une victoire convaincante 2-0 contre le Chennaiyin FC

Les buts dans les deux mi-temps de Jerry Mawihmingthanga et Diego Mauricio ont aidé l’Odisha FC à vaincre le Chennaiyin FC par 2-0 au stade Kalinga de Bhubaneswar pour démarrer sa campagne de Super League indienne (ISL) 2023 sur une note victorieuse samedi.

Odisha semblait s’être parfaitement adaptée à la philosophie du nouvel entraîneur-chef Sergio Lobera dès le départ. Ils détenaient la majeure partie de la possession et ont continué à sonder la défense de Chennaiyin avec leurs mouvements offensifs fluides, mais aucune des deux équipes n’a failli sortir de l’impasse jusqu’à ce que Jerry trouve la percée grâce à une incroyable coordination dès le départ à la 45e minute du match.

Le gardien Samik Mitra n’a pas réussi à gérer correctement un tir à longue distance, qui a atterri dans les pieds de l’arrière Amey Ranawade, sur le côté droit de la surface de réparation. Ranawade a effectué une passe soignée à Jerry, qui s’est retourné rapidement et a tiré fermement de son pied gauche dans le coin inférieur droit pour donner aux Juggernauts l’avance vitale avant la pause de la mi-temps.

Chennaiyin a failli égaliser les scores peu après la pause. Ils ont remporté un corner à la 56e minute et le duo composé de Lazar Cirkovic et Connor Shields a réussi à égaliser d’une manière ou d’une autre. Cependant, une ligne arrière résiliente d’Odisha dirigée par le gardien Amrinder Singh a permis à l’équipe de garder les visiteurs à distance.

Lobera a renforcé l’attaque d’Odisha en faisant appel à l’attaquant brésilien Diego Mauricio pour Jiteshwor Singh au fur et à mesure que la seconde période avançait. Mauricio, le meilleur buteur de la saison précédente de l’ISL, s’est immédiatement jeté sur une erreur défensive d’Ankit Mukerjee pour inscrire le deuxième but de l’équipe locale de la soirée. Mukherjee a échappé une passe en retrait qui s’est terminée sur le chemin de Mauricio, qui a contourné Mitra pour insérer calmement le ballon au fond des filets.

Les Juggernauts ont gagné en confiance par la suite en testant de près la défense de Chennaiyin au cours des 20 dernières minutes du match. Tout d’abord, Isak Vanlalruatfela a failli creuser l’avantage, mais son tir a fini légèrement hors du poteau à la 73e minute. Quelques minutes plus tard, l’imposant défenseur Mourtada Fall a sauté haut dans un espace restreint mais a fini par diriger le ballon légèrement hors du cadre.

Acteur clé du match

Jerry Mawihmingthanga : Le joueur de 26 ans a fait la différence entre les deux équipes avec son incroyable jeu de jambes, son contrôle du ballon et ses capacités de tir pointues, permettant aux hommes de Lobera d’inscrire le premier but de la soirée. Il était une présence constante dans et autour de la surface de Chennaiyin, a maintenu une précision de passe de 92% et a également enregistré un plaquage et une interception.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

L’Odisha FC accueillera le Mumbai City FC lors de sa prochaine rencontre le 28 septembre, ce qui marquera également la première fois que Lobera affrontera son ancien club dans l’ISL. Les Marina Machans se rendront à Guwahati pour affronter le NorthEast United FC le 29 septembre pour leur prochain match de championnat.