ISL 2023-24 sera accessible au public le plus large jamais vu et offrira l’expérience la plus centrée sur les fans

Le partenariat entre FSDL et Viacom18 vise à étendre davantage la portée d’ISL et à améliorer l’expérience globale de visionnage du football pour les fans en Inde. La prochaine saison ISL 2023-24 devrait introduire des innovations passionnantes, qui seront diffusées sur 8 chaînes linéaires dans 4 langues différentes et diffusées en direct gratuitement sur le numérique.

Visualisation immersive multi-caméras : Cette saison, les passionnés de football pourront profiter gratuitement d’une expérience immersive multi-caméras sur JioCinema, marquant une première historique dans le football indien. Cette fonctionnalité permet aux spectateurs de sélectionner leurs angles de caméra préférés, offrant ainsi une vue dynamique et complète de l’action sur le terrain.

A LIRE AUSSI| Programme de l’Inde aux Jeux asiatiques, 20 septembre 2023 : horaires des événements et détails de la diffusion en direct

Pour marquer sa 10e saison, ISL présente « ISL Fantasy », un jeu fantastique classique. Les fans peuvent participer à la ligue globale ou à des ligues de clubs en fonction de leurs préférences. Ils peuvent créer des ligues privées, invitant des amis et d’autres passionnés de football à concourir. Les prix comprennent une console de jeu Sony PlayStation®️5, EA Sports FC 24, des produits signés du club et une carte-cadeau d’une valeur de 20 000 INR, qui seront décernés à 100 gagnants à la fin de la saison.

Couverture télédiffusée étendue : cette saison, sur la nouvelle maison du football indien, sera présentée au public sur huit chaînes linéaires et sera diffusée en direct gratuitement sur JioCinema. Les fans de tout le pays peuvent suivre l’action en anglais, hindi, bengali et malayalam.

Les fans peuvent regarder l’action sur les chaînes linéaires Sports18 Khel (hindi), Sports18 1 SD & HD (anglais), VH1 SD & HD (anglais), Surya Movies (Malayalam), DD Bangla & Colors Bangla Cinema (Bengali).

De plus, dans le cadre du partenariat de FSDL avec OneFootball, les diffusions en direct et les temps forts de l’ISL pour tous les matchs de la prochaine saison 2023/24 seront diffusés dans plus de 190 pays.

La dixième saison de l’ISL débute avec les Kerala Blasters accueillant les anciens champions du Bengaluru FC au stade Jawaharlal Nehru de Kochi le 21 septembre 2023.

A LIRE AUSSI| Coupe AFC : Dimitri Petratos Brace aide Mohun Bagan SG à battre l’Odisha FC à 10 4-0

Viacom18 est le nouveau foyer du football indien, en tant que détenteur exclusif des droits médiatiques d’ISL sur les plateformes de télévision numérique et linéaire. La télédiffusion sera disponible pour les fans de football dans plusieurs langues, en gardant à l’esprit la diversité du public de la ligue, et sera également diffusée gratuitement sur JioCinema. La saison 10 d’ISL débutera à 20h00 aux heures de grande écoute, avec des doubles-têtes commençant à 17h30.