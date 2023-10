ISL 2023-24 : rivalité brassante et comptes à régler alors que le Mumbai City FC accueille les Kerala Blasters

Avec deux victoires en autant de matchs, le Kerala Blasters FC relèvera un défi passionnant face au Mumbai City FC à la Mumbai Football Arena le dimanche 8 octobre. Les Blasters ont récolté six points lors de leurs deux matches à domicile jusqu’à présent, mais Des Buckingham et ses hommes garantissent une compétition engageante sur leur terrain. Mumbai a remporté son match d’ouverture de la saison contre le NorthEast United FC et a enchaîné avec un match nul 2-2 contre l’Odisha FC à Bhubaneswar lors de la deuxième semaine.

Coupe du monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Ce qui est en jeu?

Mumbai City FC

Buckingham sera satisfait du retour de son équipe lors de son dernier match contre l’ISL. Cependant, il sera également déçu de perdre des points. Ce match lui offre l’occasion idéale de rebondir sur le chemin de la victoire avec le soutien retentissant de la West Coast Brigade (WCB) derrière son équipe.

Kerala Blasters FC

Les Blasters ont coché toutes les cases dans cette campagne et une victoire à l’extérieur contre les Islanders leur donnera l’impulsion idéale pour propulser leur saison vers de plus hauts sommets. Adrian Luna a été à l’avant-garde de son succès jusqu’à présent et l’Uruguayen aura hâte de faire la différence dans ce match difficile sur la route.

Joueurs clés

Lallianzuala Chhangte (Mumbai City FC)

Lallianzuala Chhangte était une menace de but pertinente pour l’unité de Mumbai la saison dernière. Il n’a pas marqué lors des deux matches jusqu’à présent, mais il aura hâte de trouver le fond des filets devant le public de l’équipe dimanche.

Pritam Kotal (Kerala Blasters FC)

Pritam Kotal s’est facilement intégré dans la ligne arrière du Kerala Blasters FC avec six dégagements, deux interceptions, quelques plaqués et une précision de passe de 77 % en 180 minutes jusqu’à présent. Il devra diriger l’unité défensive pour répliquer aux mouvements offensifs dynamiques de Mumbai lors du prochain match.

Tête à tête

Joué – 18

Mumbai City FC – 8

Kerala Blasters FC – 4

Nuls – 6

Anecdote : Mehtab Singh et Jorge Pereyra Diaz avaient marqué un but chacun lorsque le Mumbai City FC a battu le Kerala Blasters FC par 2-0 lors de la dernière mise au jeu entre les deux équipes sur ce site.

Discussion d’équipe

« L’ambiance est bonne. Nous sommes quatre matchs, dont deux matchs de Ligue des Champions et d’ISL dans la saison. Ce sont deux compétitions très différentes pour de nombreuses raisons. Nous avons une grosse semaine de voyage. Mais nous avons tout le monde en forme et frais. Tout le monde est disponible pour demain. L’ambiance est bonne. Nous avons eu deux matchs difficiles à l’extérieur dans le Nord-Est et à Odisha, mais nous sommes revenus avec quatre points sur six. Nous sommes vraiment impatients de retourner à la Mumbai Football Arena et de jouer devant nos supporters locaux », a déclaré l’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Buckingham, lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Comme d’habitude, je pense que quand on affronte les champions de l’année dernière, c’est toujours difficile. Nous avons bien commencé la compétition. Nous avons six points sur six, donc nous avons la confiance. J’espère que nous allons faire un bon match. Nous avons la même équipe que le week-end dernier, à l’exception de (Ishan) Pandita et Saurav (Mandal), qui ne sont pas en forme », l’entraîneur adjoint du Kerala Blasters FC, Frank Dauwen, a envisagé le match contre Mumbai et a fait le point sur les blessures de son équipe.