ISL 2023-24 : Mohun Bagan Super Giant bat les débutants du Punjab FC 3-1

Mohun Bagan Super Giant a ravi le public local au Salt Lake Stadium de Calcutta avec une victoire passionnante 3-1 contre les débutants de la Super League indienne (ISL), le Punjab FC, pour clôturer une double tête divertissante samedi.

Le duo d’attaquants australiens des Mariners, Jason Cummings et Dimitri Petratos, a marqué un but chacun en première mi-temps avant que l’attaquant slovène du Pendjab, Luka Majcen, n’en retire un but à la 53e minute. Cependant, alors qu’il semblait que les hommes de Staikos Vergetis allaient revenir en trombe dans les débats, Manvir Singh en a marqué un à quelques mètres grâce à une brillante liaison de leur ligne de front pour gaspiller tout espoir de retour de l’équipe à l’extérieur.

Les hommes de Juan Ferrando, fraîchement sortis de leur parcours en Coupe Durand, semblaient former une unité bien coordonnée dès le coup d’envoi. Asish Rai a pris l’avantage sur le flanc droit et a coupé une passe à Sahal Abdul Samad à l’intérieur de la surface. Le milieu de terrain offensif n’a pas pu obtenir assez de puissance derrière le tir, mais Cummings était au bon endroit au bon moment pour marquer son premier but dans l’ISL.

Cummings a joué un rôle complet dans la ligne avant. Il a reculé et a joué une passe formidable et incisive à travers la ligne arrière du Pendjab pour atterrir aux pieds de Liston Colaco à la 35e minute. L’ailier n’a pas pu terminer le mouvement, mais Petratos a récupéré le rebond pour inscrire le deuxième but de l’équipe de la soirée.

Le Pendjab n’a pas abandonné et est sorti avec un esprit et un enthousiasme renouvelés lors du deuxième essai du jeu. Ils ont appuyé haut sur le terrain et en ont porté les fruits en forçant le milieu de terrain de Mohun Bagan à commettre une erreur défensive. Glan Martins a été contraint de faire une passe en retrait, mais il a fini par jouer par erreur une passe en profondeur à Majcen. Le joueur de 34 ans, qui a été le meilleur buteur de la I-League l’année dernière avec 16 frappes, a calmement placé le ballon derrière Vishal Kaith pour réduire le déficit du Pendjab.

Cependant, l’équipe de Ferrando s’est ressaisie alors que Petratos s’est déplacé largement sur le flanc gauche pour récupérer un ballon en profondeur et faire une passe pour Manvir. Il a profité de cette occasion pour marquer à la fin du ballon le troisième but de son équipe et ainsi assurer les trois points du match.

Acteur clé du match

Jason Cummings : L’attaquant australien a livré une performance complète en menant la ligne de front en obtenant chacun un but et une passe décisive pour s’adapter parfaitement aux rigueurs de l’ISL. Il n’a fait preuve d’aucune rouille et a endossé à la fois le rôle de buteur et celui de meneur de jeu au cours d’une sortie qui a enthousiasmé les supporters.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le Mohun Bagan Super Giant accueillera ensuite le Bengaluru FC le 27 septembre tandis que le Punjab FC se rendra à Goa pour affronter les Gaurs au stade Fatorda le 2 octobre.