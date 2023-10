ISL 2023-24 : Mohun Bagan SG remporte une confortable victoire 3-1 contre le Chennaiyin FC

Mohun Bagan Super Giant a remporté une confortable victoire 3-1 sur le Chennaiyin FC au stade couvert Jawaharlal Nehru pour enregistrer sa troisième victoire consécutive de la saison 2023-24 de la Super League indienne (ISL).

Les frappes en première mi-temps du duo d’attaquants australiens composé de Dimitri Petratos et Jason Cummings ont permis aux Mariners de traverser leur premier match à l’extérieur de la campagne. Mais c’est Sahal Abdul Samad qui était la star du spectacle ce soir.

Les hommes de Juan Ferrando se sont immédiatement mis dans le rythme, sans perdre de temps. Le défenseur Anwar Ali a fait preuve de netteté en progressant, décochant un tir à la neuvième minute qui a raté la cible d’un cheveu. Les mouvements offensifs des visiteurs étaient fluides alors qu’ils menaient la charge dans la surface de Chennaiyin de tous les côtés.

Le milieu offensif Sahal Abdul Samad était au centre de tous les buts de Mohun Bagan ce soir. Il a battu son marqueur avec un bon jeu de jambes et a adressé un centre rapide à Petratos au premier poteau depuis le flanc droit. L’attaquant n’a pas réfléchi à deux fois avant de placer parfaitement le ballon devant le gardien de Chennaiyin, Samik Mitra.

A l’approche de la mi-temps, Sahal décide de prendre les choses en main et décoche un tir qui dévie et atterrit sur la trajectoire de Cummings. L’attaquant a immédiatement saisi l’occasion pour aider son équipe à prendre l’avantage de deux buts.

L’entraîneur-chef du Chennaiyin FC, Owen Coyle, a fait bouger les choses pendant la pause. Il a dévoilé son atout en la personne du meneur de jeu brésilien Rafael Crivellaro. Le remplaçant s’est immédiatement imposé en transformant un coup franc à la 55e minute. Ses instincts créatifs étaient bien visibles lorsqu’il a failli marquer un but pour Farukh Choudhary avec un ballon tranchant comme un rasoir cinq minutes plus tard.

Mais les Mariners avaient alors rétabli leur avance de deux buts, Sahal ouvrant la ligne arrière de Chennaiyin avec une course éblouissante juste après le coup franc de Crivellaro. Son sprint pénétrant a attiré les défenseurs vers lui et a créé un espace pour Manvir Singh sur le flanc droit. Sahal n’a pas tardé à remettre le ballon à l’attaquant, qui a décoché un tir puissant et a inscrit le troisième but de son équipe de la soirée. Ferrando n’a pas tardé à sentir une fenêtre d’opportunité après ce but, renforçant son unité défensive et mettant un terme à tout nouveau passage de buts de leur côté.

Joueur clé du match

Sahal Abdul Samad

L’ancienne star du Kerala Blasters FC a joué un rôle essentiel dans tout ce que les Mariners ont bien fait ce soir. Il s’est retiré du match avec deux passes décisives, deux interceptions, un plaquage et une précision de passe de 94 % à son actif.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le prochain match confirmé de Mohun Bagan Super Giant contre l’ISL aura lieu contre le Jamshedpur FC au complexe sportif JRD Tata le 1er novembre. La date de leur affrontement très attendu contre l’East Bengal FC n’a pas encore été finalisée. Le prochain match du Chennaiyin FC en championnat aura lieu contre le Hyderabad FC le 23 octobre.