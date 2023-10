ISL 2023-24, Matchweek 3 : combat ou fuite, le drame continue dans la Super League indienne

Les 12 équipes de la Super League indienne étaient à nouveau en action au cours de la semaine et ont connu une compétition intense avant la pause mondiale pour le football international.

De la folie de Mumbai au drame du Fatorda en passant par la domination des Mariners à la Marina Arena, la semaine a tout eu.

Un regard sur les résultats de la troisième semaine de match –

Bengaluru FC vs Bengale oriental : voleur de vélos

Sunil Chhetri est revenu au football de club et a marqué en un peu plus de 20 minutes de football pour le Bengaluru FC. Mahesh Singh avait contourné deux défenseurs pour marquer le premier match du Bengale oriental il y a à peine quelques minutes. En seconde période, Javi Hernandez a réussi un coup de pied acrobatique à la 72e minute pour offrir à l’équipe de Simon Grayson sa première victoire de la saison.

Même si l’EBFC s’est procuré de nombreuses occasions, le patron du Bengale oriental, Carles Cuadrat, n’a pas voulu mettre la pression sur ses joueurs. « Je ne veux pas stresser mes joueurs. Ils le savent, et nous avons travaillé là-dessus lors des formations (sessions). Il ne s’agit donc pas de leur faire pression. C’est juste nous tous, que ce soit le club ou les supporters ; nous devons tous comprendre que le football est comme ça. La qualité dans les loges fait la différence », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Jamshedpur FC vs Hyderabad FC : bienvenue dans la fournaise

Les Men of Steel ont été soutenus par un formidable soutien à domicile au « Furnace » alors que le Jamshedpur FC a remporté une victoire serrée contre le Hyderabad FC. Scott Cooper a décidé de changer d’attaquant et, finalement, le fantastique coup franc de Rei Tachikawa a scellé la victoire. Le joueur de 25 ans a connu un match relativement calme jusqu’aux 20 dernières minutes. Dans le dernier quart-temps du match, les Japonais ont fait preuve d’une superbe technique pour placer le ballon dans la lucarne gauche à la 76e minute.

Après le match, l’entraîneur-chef du Hyderabad FC, Thangboi Singto, a reconnu que « jouer contre le Jamshedpur FC à Jamshedpur serait toujours difficile. Mais jusqu’au troisième quart-temps, je pense que nous étions toujours en piste.

Punjab FC contre NorthEast United : à la maison loin de chez soi

Le Punjab FC, jouant à domicile pour la première fois, avait sûrement le sentiment d’être sorti pour un match à l’extérieur à New Delhi. NorthEast United jouait dans la capitale. Parthib Gogoi a marqué un autre superbe mais le match s’est terminé par un match nul 1-1 après que Melroy Assisi ait profité d’un moment de mauvaise communication.

Le patron du Punjab FC, Staikos Vergetis, a choisi d’opter pour un Indien dans le but alors que Ravi Kumar a remplacé le Népalais Kiran Kumar Limbu, qui a réussi à arrêter le penalty de Romain Philippoteaux. L’entraîneur n’était pas satisfait de la performance de son équipe. « Nous devons analyser le match. Comme je l’ai déjà dit, nous devons identifier les raisons pour lesquelles l’équipe n’a pas bien performé. Nous ne pouvons pas ignorer le fait que l’équipe adverse a raté un penalty et touché le poteau avant de marquer son but », a-t-il déclaré.

L’entraîneur-chef du NorthEast United FC, Juan Pedro Benali, en revanche, n’est pas encore prêt à saluer sa jeune star Parthib. « Ne le mettez pas si haut car quand il tombe, c’est difficile de le relever », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

FC Goa contre Odisha FC : Ouais ! Geai

Jay Gupta est en train de devenir rapidement l’un des favoris de beaucoup. Le rythme, la stabilité et le calme. Il s’est montré décisif lors du retour de Sergio Lobera à la Fatorda. Le match semblait se diriger vers un match nul mais Jay a fait la différence grâce à son génie individuel et cela aussi dans les arrêts de jeu. Le FC Goa a battu l’Odisha FC 3-2 avec Mourtada Fall et Noah Sadaoui marquant chacun un doublé pour les Juggeranuts et les Gaurs.

Lobera n’était pas content après avoir concédé à nouveau dans les dernières minutes. « Nous sommes déçus. Encore une fois, nous perdons des points dans les dernières minutes, comme contre le Mumbai City FC (où) dans les deux minutes restantes, nous avons perdu deux points. Aujourd’hui, nous avons perdu trois points.

Chennaiyin FC contre Mohun Bagan Super Giant : Star Sahal

Mohun Bagan Super Giant a semblé dominant et a parfaitement réussi une victoire 3-1 contre le Chennaiyin FC pour en faire trois sur trois. Sahal Abdul Samad a été la star de la soirée, jouant un rôle crucial dans tous les buts de Mohun Bagan et presque toutes ses passes trouvant son coéquipier. Dimitri Petratos et Jason Cummings ont marqué en première mi-temps alors que Rafael Crivellaro convertissait un coup franc après la mi-temps seulement pour que l’avance de deux buts soit rétablie par Manvir Singh.

Le Chennaiyin FC est resté sans point après trois matchs et l’entraîneur-chef Owen Coyle s’est dit déçu. « Nous avons eu deux meilleures occasions à 0-0 de prendre l’avantage et nous ne les avons pas saisies. Et c’est probablement l’histoire de nos trois matchs. Nous avons eu de merveilleuses occasions à Odisha et NorthEast de prendre l’avantage, nous devons donc être cliniques devant le but », a déclaré Coyle lors de la conférence de presse d’après-match.

Mumbai City FC contre Kerala Blasters : folie coupe-gorge

Le Mumbai City FC a écarté le défi des Kerala Blasters alors que le match a été gâché par la violence dans les derniers instants. Jorge Diaz a marqué le premier match suite à une erreur de gardien de but seulement pour que le Danois Farooq égalise de la tête pour les Blasters en seconde période. Le tir bien placé d’Apuia, suite à un dégagement mal placé, s’est avéré être le but gagnant.

Une double équipe sur Rahul KP composée de Mehtab Singh et Yoell van Nieff signifiait que Milos Drincic et Prabis Das se vengeaient. Une bagarre s’ensuit, l’arbitre montrant des cartons rouges à Drincic et Van Nieff. Toujours dans les dernières secondes, Rostyn Griffiths a serré Praibr autour du cou, ce dernier terminant la soirée en larmes.

« Nous devons trouver différentes façons de gagner. Et ce combat, cette agressivité et cette détermination, surtout après deux semaines et demie longues et fatiguantes, étaient très bons à voir », a déclaré Des Buckingham après le match.