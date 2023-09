ISL 2023-24, Matchweek 1 : premier jour, premier spectacle promet une saison à succès

La 10e saison de la Super League indienne a débuté jeudi dernier et avec la fin de la première semaine de matches, la première division du football indien est de retour en force.

Alors que la compétition entre le Hyderabad FC et le FC Goa a été reportée pour tenir compte de la participation de l’Inde aux Jeux asiatiques, les fans ont assisté à des feux d’artifice à Kochi, au tonnerre et aux éclairs à Bhubaneshwar, tard dans la nuit à Calcutta, à des moments mordants à Guwahati et à nouveau à un snoozefest à Calcutta.

Un regard sur les résultats de la semaine 1 –

Kerala Blasters vs Bengaluru FC : rivalité renouvelée

Mis à part les rivalités entre les équipes et les supporters, le match a été à la hauteur du battage médiatique d’ouverture de la saison car l’atmosphère au stade Jawaharlal Nehru de Kochi était un spectacle à voir. Un mur de jaune scandant et chantant tout au long des 90 minutes a stimulé les joueurs alors qu’Adrian Luna s’est illustré avec ses contributions dans les deux buts, marquant l’un et prenant le corner pour l’autre, pour aider l’équipe locale à marquer un but. 2-1 la victoire. Keziah Veendorp de Bengaluru a dirigé le premier dans son propre filet alors qu’une erreur de Gurpreet Singh Sandhu a mené le second. Curtis Main a tapé sur un ballon magnifiquement travaillé par le jeune Monirul Molla pour en récupérer un pour BFC. Ce qui a fait la une des journaux, c’est que Ryan Williams aurait abusé racialement d’Aiban Dohling, les Kerala Blasters ayant déposé une plainte officielle contre le Bengaluru FC.

Alors qu’Ivan Vukomanovic purgeait toujours sa suspension pour avoir retiré son équipe du terrain la saison dernière, contre le même adversaire, l’entraîneur adjoint Frank Dauwen a pris les commandes. Après la fin du match. Il était satisfait de la performance de son équipe, malgré quelques problèmes, mais a souligné : « Mais le premier match est important et la seule chose qui compte, ce sont les trois points. »

Odisha FC contre Chennaiyin FC : Tonnerre et Foudre

La pluie a interrompu les débats au stade Kalinga de Bhubaneswar alors que le tonnerre et les éclairs menaçaient de faire tomber le rideau sur la rencontre. Le match a été arrêté et repris après que le danger ait été écarté. Chennaiyin n’a pas eu cette chance. Jerry Mawihmingthanga et Diego Mauricio ont marqué de chaque côté de la mi-temps pour offrir aux Juggernauts un match confortable. 2-0 gagner. L’Odisha FC avait l’air bien huilé et formé sous la direction du nouvel entraîneur Sergio Lobera et son football de possession distinctif était apparent. Chennaiyin a chassé les ombres pendant la majeure partie de la nuit alors que seuls Lazar Cirkovic et Connor Shields semblaient prometteurs, mais les occasions manquées devant le but ont hanté l’équipe adverse.

L’entraîneur-chef du Chennaiyin FC, Owen Coyle, a été déçu du résultat mais pas de la performance de l’équipe. « Tout le mérite revient à l’Odisha FC, ils ont tenté leur chance. Pour être honnête, nous n’avons pas obtenu les points que notre performance méritait, c’est sûr. C’est la soirée de l’Odisha FC, bonne chance à eux. Après 22 matchs, nous verrons où en est tout le monde », a-t-il déclaré.

Mohun Bagan Super Giant vs Punjab FC : des débuts parfaits

Une fin retardée lors du premier match du programme double signifiait un départ retardé au Salt Lake Stadium de Calcutta, mais c’était un début parfait pour l’équipe locale. Mohun Bagan SG a fait quatre débuts pour eux en Super League indienne et tous ont parfaitement joué leur rôle. Jason Cummings a marqué avec la passe décisive de Sahal Abdul Samad. Même s’ils ont encaissé un but, avec Luka Majcen réagissant à une mauvaise passe en retrait et devenant le premier à marquer pour une équipe promue de l’ISL, Hector Yuste et Anwar Ali semblaient à l’aise en défense. Le héros de la saison dernière, Dimitri Petratos, ainsi que Manvir Singh ont également marqué pour donner aux Mariners un 3-1 conquérir les débutants.

Le Punjab FC, disputant son premier match en ISL, semblait dominé contre les vainqueurs en titre de la Coupe ISL, mais l’entraîneur-chef Staikos Vergetis a déclaré qu’il croyait en ses joueurs : « Nous avons joué notre premier match. Mes joueurs étaient un peu stressés et quelques erreurs individuelles nous ont ramenés à zéro.

NorthEast United vs Mumbai City FC : promesses et succès

Saison après saison, NorthEast United n’a promis que de décevoir. Cela peut changer, du moins c’est la promesse. Le stade sportif Indira Gandhi de Guwahati a connu le plus faible taux de participation des fans jusqu’à présent cette saison, mais les Highlanders avaient l’air divertissants. La frappe de Parthib Gogoi a été prise en sandwich entre deux frappes de Jorge Pereyra Diaz alors que les Islanders se sont battus durement 2-1 gagner. L’ailier a fait preuve d’un bon jeu de jambes pour couper et tirer à longue distance qui a surpris le gardien Mohammad Nawaz. Mumbai City, en revanche, a vu sa ligne de front fonctionner en tandem dès le coup d’envoi. Les changements ne sont jamais faciles.

Des Buckingham se considérait cependant, lui et son équipe, chanceux. « Je pense que lorsque nous regarderons ce résultat plus tard dans la saison, nous réaliserons à quel point ces trois points sont ou seront importants », a-t-il déclaré.

Bengale oriental vs Jamshedpur FC : comédie d’erreurs

Les deux équipes ont montré un potentiel inexploité puisqu’aucune des deux équipes n’a pu trouver la percée dans un processus de bout en bout. 0-0 concours au Salt Lake Stadium de Calcutta. Le Bengale oriental semblait se convertir sur ses nombreuses occasions tout au long du match, mais le TP Rehenesh a contrecarré chacune de leurs tentatives. Au début de la seconde mi-temps, il y a eu un handball de Pratik Chaudhari à l’intérieur de la surface de réparation pour lequel les joueurs du Bengale oriental ont demandé avec véhémence mais l’arbitre ne l’a pas vu. Dans les dernières minutes, Saul Crespo a poussé Emil Benny au sol alors qu’une bagarre s’ensuivait entre les équipes. L’arbitre a réussi à reprendre le contrôle et a montré un rouge direct au joueur de Jamshedpur et un carton jaune à Crespo. Emil était presque au bout du tunnel lorsque l’arbitre est revenu sur sa décision et a rappelé Emil et lui a montré un jaune.

L’entraîneur-chef de l’EBFC, Carles Cuadrat, a déclaré qu’il n’était pas content mais qu’il n’était pas trop déçu par les points perdus. « Ces choses arrivent dans le football. Il faut être là, dans cette situation. Les choses arrivent très vite. Souvent, ce ne sont que quelques millimètres, quelques centimètres qui ne vous permettent pas de marquer », a-t-il déclaré.