ISL 2023-24 : Manolo Marquez se lance dans une nouvelle ère alors que le FC Goa accueille le Punjab FC

Le FC Goa accueillera le Punjab FC pour le match d’ouverture des Gaurs de la saison 2023-24 de la Super League indienne (ISL) au stade Fatorda le lundi 2 octobre.

Goa, 1er octobre 2023 : L’équipe locale démarre sa saison avec la nomination d’un nouvel entraîneur-chef en la personne de Manolo Marquez ainsi que l’arrivée d’internationaux indiens chevronnés tels que Sandesh Jhingan et Udanta Singh dans la fenêtre de transfert. Le Pendjab, en revanche, a subi une défaite lors de son match inaugural de l’ISL contre le Mohun Bagan Super Giant et tentera donc d’obtenir ses premiers points de la campagne dans ce match.

Ce qui est en jeu?

FC Goa

Marquez est arrivé à Goa avec une réputation impressionnante et il y aura des pressions sur lui pour qu’il réponde à ces attentes. Plusieurs stars nationales comme Raynier Fernandes, Rowllin Borges et Boris Singh ajouteront de la qualité à leur effectif et une victoire devant leur public pourrait aider l’équipe à donner l’élan pour le reste de la campagne.

Pendjab FC

Le Pendjab a bien joué par phases contre les Mariners, mais ils doivent apporter plus de cohérence et de sang-froid à leurs performances pour bien se comporter contre des équipes chevronnées de l’ISL.

Ils devront resserrer leur ligne de défense pour éviter les erreurs défensives qu’ils ont commises à Calcutta, étant donné que les équipes de Marquez attendront de saisir de telles opportunités après avoir fait leurs devoirs d’analyse du match précédent du Pendjab.

Joueurs clés

Raynier Fernandes (FC Goa)

Ayant disputé 90 matches d’ISL, le milieu de terrain Raynier Fernandes connaît bien les rigueurs de la ligue. On peut dire que sa meilleure saison a été celle de Sergio Lobera pour le Mumbai City FC lors de l’ISL 2020-21, lorsque l’Espagnol l’a déployé régulièrement à des postes avancés.

Marquez pourrait également avoir un plan concret pour le joueur de 27 ans et c’est l’occasion idéale pour Raynier d’élever sa carrière à un niveau supérieur sous la direction de l’un des meilleurs tacticiens du pays.

Prasanth Karuthadathkuni (Pendjab FC)

L’ailier a joué 67 minutes contre le Mohun Bagan Super Giant et était souvent en mouvement pour créer un mouvement remarquable ou délivrer une passe décisive dans le dernier tiers. Ce travail acharné et cette quête de contribution créative lui seront également très utiles lors de ce match difficile à l’extérieur au stade Fatorda.

Tête à tête

Ce sera la première confrontation entre les deux équipes de l’ISL.

Anecdote : le bilan de Manolo Marquez lors des matches d’ouverture de l’ISL pour ses équipes est assez équilibré. Il a gagné, perdu et fait match nul une fois chacun dans trois matchs de ce type depuis 2020-21.

Discussion d’équipe

« Le premier match est important quand on démarre la saison. Bien sûr, lorsque nous avons remporté le titre ISL, nous (Hyderabad FC en 2021-22) avons perdu le premier match 1-0 contre le Chennaiyin FC. Cela ne veut pas dire que si vous perdez le premier match de la saison, vous ne pourrez pas remporter le trophée. Mais dans un nouveau club, c’est mieux, car vous êtes encore dans un processus et il est plus facile d’obtenir la confiance des joueurs si vous gagnez les trois points lors du premier match », a évoqué l’entraîneur-chef du FC Goa, Márquez, sur l’importance du coup d’envoi. la saison sur une note positive.

« Lors du premier match, nous avons obtenu un résultat qui n’était pas bon pour nous. Nous avons connu de bonnes périodes mais nous devons les augmenter lors des prochains matchs. Nous allons essayer de jouer plus de minutes de bon football et je suis sûr que cela nous arrivera match après match. Généralement, il y a plus de transitions dans les jeux ISL. On peut voir de nombreuses transitions avec le ballon se déplaçant très rapidement d’une zone à une autre. Il y a même parfois des transitions continues. Cela rend le jeu plus intéressant, plus beau et plus rapide », l’entraîneur-chef du Punjab FC, Staikos Vergetis, a parlé de la défaite de l’équipe lors du premier match et de certaines observations tactiques qu’il a faites en ISL.