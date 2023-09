ISL 2023-24 : le Screamer de Parthib Gogoi et les buts de Phalguni-Ashneer donnent la victoire 3-0 à NorthEast United contre Chennaiyin

Les visiteurs étaient les meilleurs des deux équipes lors des premiers échanges car ils dominaient la possession et se créaient plus d’occasions. D’une manière ou d’une autre, la défense fragile du Northeast United FC a résisté aux multiples attaques du Chennaiyan FC dans les premières minutes. Il y avait des opportunités pour Connor Shields et Farukh Choudhary de donner l’avantage à Marina Machans, mais la finition des deux joueurs a laissé l’entraîneur Owen Coyle déçu.

Au fur et à mesure que les minutes passaient, le Northeast United FC augmentait dans le match et commençait à surprendre la défense du Chennaiyan FC. Après près de 30 minutes de jeu, Northeast United n’a pas réussi à capitaliser puisqu’un magnifique 1-2 entre Néstor Albiach et Parthib Gogoi a aidé l’équipe à pénétrer dans la surface du Chennaiyan FC. Mais alors que Gogoi appuyait sur la gâchette, le tir était bloqué par Cristian Battocchio.

À cinq minutes de la mi-temps, Choudhary a raté une autre occasion de se convertir alors que Chennaiyan commençait à se relâcher. À peine Choudhary avait-il raté l’occasion, NorthEast a porté le ballon à l’autre bout du terrain. Romain Philippoteaux trouvait un Gogoi banalisé qui décochait un coup de foudre depuis l’extérieur de la surface à la 42e minute. Le tir était si parfaitement chronométré et placé qu’un Samik Mitra complètement étiré n’avait aucune chance d’arrêter le ballon.

NorthEast a doublé son avance trois minutes après le début de la seconde période grâce à une brillante course en solo suivie d’une passe défensive de Míchel Zabaco qui a trouvé Albiach qui attendait dans les coulisses. Avec le ballon à ses pieds, Albiach a effectué une passe parfaite pour un Phalguni Singh précipité et Singh n’a eu aucun problème à mettre le ballon au fond des filets.

La pression d’être mené par deux buts a commencé à se manifester sur le Chennaiyan FC alors que Coyle a été contraint d’effectuer deux remplacements peu de temps après le but de Singh. Choudhary et Lazar Ćirković sont partis en faveur respectivement d’Irfan Yadwad et Ryan Edwards. Il y a eu d’autres changements apportés par Owen puisque juste après une heure, Alexander Romario Jesuraj et Ayush Adhikari ont été retirés pour faire entrer Ankit Mukherjee et Jiteshwor Singh. Malgré les changements, Chennaiyan n’a pas réussi à se créer des occasions. Il y avait encore plus de problèmes pour l’équipe du Sud puisque Mitra a été aperçu en train de se tenir constamment aux ischio-jambiers gauche. La meilleure chance de Chennaiyan de marquer en seconde période est arrivée lorsque Ninthoinganba Meetei a utilisé son rythme pour percer la ligne arrière du Nord-Est, mais Mirshad Michu a écarté largement les bras et les jambes et s’est fait suffisamment grand pour bloquer le tir.

Avec deux buts d’avance, les Highlanders ont été cliniques dans la gestion du match en gardant la possession du ballon et en apportant des changements opportuns pour réduire le temps. Chennaiyan pouvait à peine se créer plus d’occasions dans le match. Le sort du visiteur était tel que Mukherjee a dû remplir les fonctions de gardien de but dans les dernières minutes du match alors qu’un Mitra blessé était retiré du terrain. Avec un voltigeur entre les bâtons, le défenseur Asheer Akhtar a lancé une longue rage pour marquer le troisième but de NorthEast dès la première minute du temps additionnel.

Statistiquement parlant, Chenniyan était la meilleure des deux équipes avec 11 tirs cadrés contre 10 pour NorthEast. Une possession de 54% et 354 passes contre 311 pour NorthEast ont également montré que Chenniyan dominait le jeu dans le champ extérieur. Mais c’est NorthEast qui a capitalisé sur les moments qui comptaient !

Avec trois buts, NorthEast a arrêté sa séquence de quatre défaites consécutives contre Chennaiyan et repart avec les trois points.

Pour la troisième journée, le Northeast United FC rendra visite au nouveau venu de l’ISL, le Punjab FC, le 6 octobre. Le Chenniyan FC devra se dépoussiérer et chercher le confort de son domicile au stade Jawaharlal Nehru où il accueillera les Mohun Bagan Super Giants le 7 octobre.