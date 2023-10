ISL 2023-24 : le Punjab FC et le NorthEast United FC s’affrontent pour partager des points

La sensation du NorthEast United FC, Parthib Gogoi, a marqué lors de sa troisième apparition consécutive en Super League indienne (ISL) cette saison, mais le Punjab FC a réussi à maintenir les Highlanders à un match nul 1-1 au stade Jawaharlal Nehru de New Delhi vendredi. Gogoi, 20 ans, a tiré depuis l’extérieur de la surface de réparation dans son style caractéristique à l’approche de la mi-temps pour donner l’avantage aux hommes de Juan Pedro Benali dans le match. Cependant, les débutants de l’ISL ont égalisé grâce à Melroy Melwin Assisi à la 63e minute alors que les deux équipes repartaient avec un point chacune à leur actif dans cette compétition.

Benali a progressivement ancré son style de jeu dans l’unité Nord-Est. Ils semblent très organisés à l’avenir et ont également développé des routines de coup de pied uniques qui les aident à produire des opportunités de but dans toutes les phases du match. Un exemple de la même chose était évident à la 21e minute lorsque l’arrière gauche Tondonba Singh a lancé directement dans la surface après une remise en jeu. Mohammed Ali Bemammer détournait de la tête le ballon dans le sens de Néstor Albiach dans le couloir droit de la surface de réparation. Albiach a eu deux occasions de mettre le ballon au fond des filets, mais il n’y est pas parvenu à chaque fois.

Cependant, Néstor a plus que compensé par son formidable jeu de hold-up et sa conscience du jeu dans le temps additionnel de la première mi-temps. Il a dirigé le ballon dans la surface du Pendjab au milieu de fréquents défis des défenseurs de l’équipe locale. Cependant, l’Espagnol a réussi à conserver la possession avant de voir un Gogoi se précipiter sur le flanc gauche et de lui faire une simple passe. Gogoi est intervenu et a visé directement le coin supérieur gauche, convertissant finalement l’occasion en but avant de se lancer dans une joyeuse célébration avec ses coéquipiers.

Petit à petit, le Pendjab trouve ses marques dans la ligue et cela a été démontré par son esprit implacable même après avoir concédé le premier. Ils n’ont jamais laissé tomber leurs épaules, même lorsqu’ils étaient à la traîne, alors que la ligne de front se rassemblait pour obtenir constamment un corner ou un coup franc. Ils y sont parvenus à la 63e minute lorsque Juan Mera a effectué une livraison parfaite depuis le drapeau de corner pour Melroy à l’autre bout du poteau. Le joueur de 24 ans a parfaitement répondu au centre et a martelé le ballon pour égaliser les scores avant la dernière demi-heure du match.

C’est tout à l’honneur des deux équipes d’avoir cherché le vainqueur jusqu’à la toute fin du match. Cependant, alors que le match entrait dans ses 10 dernières minutes, ils ont eu recours à la consolidation de leur ligne de défense et se sont contentés d’un seul point lors de cette rencontre engageante.

Joueur clé du match

Parthib Gogoi (NorthEast United FC)

Gogoi a suscité une énergie et un enthousiasme nouveaux au sein de l’équipe du NorthEast United FC cette année. Sa capacité à marquer de loin apporte un élément de surprise dans les mouvements offensifs de l’équipe. Contre le Pendjab, il a complété 82 % de ses passes, réalisé trois plaqués et créé une opportunité de but en plus de son incroyable but.

Quelle est la prochaine étape pour les deux équipes ?

Le prochain match du Punjab FC aura lieu contre le Jamshedpur FC au complexe sportif JRD Tata le 22 octobre. NorthEast United se rendra à Kochi pour affronter les Kerala Blasters le 21 octobre.