ISL 2023-24 : le Punjab FC dispute son premier match à domicile et affronte le NorthEast United FC en forme

Le Punjab FC accueillera son premier match à domicile de la saison en accueillant un NorthEast United FC de haut vol au stade Jawaharlal Nehru de New Delhi le vendredi 6 octobre. Le Pendjab a goûté à la défaite lors de ses deux matchs d’ouverture jusqu’à présent, alors que le Les Highlanders ont rebondi après une défaite contre le Mumbai City FC pour triompher 3-0 contre le Chennaiyin FC lors de la deuxième semaine de match.

Ce qui est en jeu?

Pendjab FC

Il s’agit d’une opportunité fantastique pour les débutants de la Super League indienne (ISL) de se forger un impact sur leur terrain avec des performances impressionnantes lors de leur premier match là-bas.

Une victoire dans ce match pourrait les aider à aborder la trêve internationale en pleine confiance. Cela leur permettra de toucher une corde sensible auprès de leurs fans en leur promettant de les divertir avec une marque de football qu’ils pourront symboliser avec le club.

NorthEast United FC

Juan Pedro Benali a déjà inspiré un léger revirement pour les Highlanders. Il les a aidés à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe Durand, mais c’est leur victoire écrasante contre Marina Machans à domicile qui les a aidés à en tirer une grande confiance.

Il s’agit d’une performance réalisée par plusieurs superstars émergentes et l’équipe sera inspirée pour obtenir des résultats positifs à l’extérieur maintenant.

Joueurs clés

Nikhil Prabhu (Pendjab FC)

Le défenseur de 22 ans a une responsabilité majeure sur ses épaules : diriger la ligne arrière lors de la première incursion de l’équipe dans l’ISL. Il a enregistré neuf dégagements, trois blocs, un plaquage, ainsi qu’une précision de passe de 82 % en deux apparitions jusqu’à présent. Cependant, l’arrière central devra remonter ses chaussettes pour empêcher une ligne de front dynamique du Nord-Est de tirer plusieurs tirs au but.

Parthib Gogoi (NorthEast United FC)

Parthib Gogoi a déjà marqué deux fois en deux matchs et il montre tous les signes d’une saison inoubliable pour le NorthEast United FC. L’entraîneur-chef Benali a exhorté les supporters à faire preuve de prudence et à laisser le joueur se développer progressivement. Cependant, Gogoi semble actuellement être l’élément le plus impressionnant de l’unité d’attaque des Highlanders.

Tête à tête

Ce sera le premier match entre les deux équipes en ISL.

Anecdote : Le NorthEast United FC a marqué au moins trois buts ou plus lors de trois de ses cinq derniers matches d’ISL.

Discussion d’équipe

« Nos sentiments sont très positifs. Nous sommes très heureux de venir dans notre stade qui nous accueillera pour cette première saison de l’ISL. Nous sommes très excités – les joueurs et moi aussi. Nous espérons vivre beaucoup de bons moments ici et donner beaucoup de bonheur à nos fans, aux habitants du Pendjab et à nos familles. On s’est beaucoup battu en un an en I-League pour vivre ce moment. Même si nous avons commencé avec deux résultats moins bons, nous allons essayer de profiter de notre domicile ici et réussir à remporter notre première victoire », a exprimé l’entraîneur-chef du Punjab FC, Staikos Vergetis, avant le premier match à domicile de l’équipe de la campagne. .

« Il y avait beaucoup à tirer de notre premier match, même si nous avons perdu le match. Nous avons vraiment travaillé sur nos points faibles, là où nous souffrions. Lors du deuxième match, nous avons été bien meilleurs et avons obtenu un résultat positif. Si vous voyez, notre entraîneur principal dit toujours qu’il est important de respecter nos adversaires. C’est la première saison du Punjab FC, avec de nouveaux joueurs et une nouvelle équipe. C’est une bonne équipe, et une équipe très équilibrée. Même s’ils n’ont pas gagné les deux premiers matches, leur façon de jouer au football est très offensive. C’est une équipe très forte », a déclaré Naushad Moosa, entraîneur adjoint du NorthEast United FC, à propos de la forme de l’équipe jusqu’à présent et de ses adversaires pour le prochain match.